Ozbrojené sily sa dištancovali od aktivít starostu Smilna a návštevy Moskvy

„Zdôrazňujeme, že nejde o aktívnych príslušníkov Ozbrojených síl SR a ich konanie nereflektuje hodnoty a oficiálne postoje Ozbrojených síl SR súvisiace s ruskou agresiou na Ukrajine,“ vyhlásili OS SR.

Dôrazne sa dištancujeme od medializovaných aktivít starostu obce Smilno - a ďalšej osoby - spojených s návštevou Moskvy... Uverejnil používateľ Ozbrojené sily Slovenskej republiky Štvrtok 21. novembra 2024

Prezident SR Peter Pellegrini povedal, že tak, ako z objektívnych dôvodov zamietol všetky žiadosti týkajúce sa možnosti ísť bojovať ako cudzí štátny príslušník do ukrajinskej armády, rovnako by očakával, že sa nikto v slovenskej uniforme nebude ukazovať ani na jednej či druhej strane vojnového konfliktu.

„To si myslím, že je férový prístup, a takto by sa Slovensko malo správať vrátane našich občanov. Samozrejme, neviete zabrániť individuálnemu počinu konkrétnych ľudí, preto to prosím aj berme, nie ako žiadny oficiálny počin Slovenskej republiky. Ide o individuálnu akciu dvoch ľudí, ktorí sa tam vybrali a oni dvaja si za to svoje konanie zodpovedajú,“ uviedol Pellegrini k aktivitám starostu obce Smilno.

Baran na návšteve v Rusku vo vojenskej uniforme odovzdal ruským predstaviteľom šek na desiatky tisíc eur zo zbierky pre civilné obyvateľstvo Kurskej oblasti.