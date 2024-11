Prezident sa rozlúčil so sudcami, ktorí končia svoje pôsobenie vo funkcii

Prezident verí, že sa rozlúčkové stretnutia so sudcami končiacimi vo funkcii stanú začiatkom novej tradície. „Považujem totiž za správne, že ak sa ako prezident Slovenskej republiky s vami stretávam, keď vás menujem do funkcií, mal by sa prezident s vami rovnako dôstojne aj rozlúčiť. Je to výborná príležitosť poďakovať sa vám za vašu dlhoročnú prácu a vysloviť vám za ňu naše uznanie,“ zhodnotil vo svojom príhovore.

Konštatoval aj to, že počas svojej kariéry pracovali sudcovia v podmienkach, ktoré neboli vždy jednoduché, museli sa vyrovnávať s mnohými legislatívnymi, ale aj organizačnými zmenami, pričom nie všetky boli podľa prezidentových slov prospešné a šťastné.

„Venovali ste sa rozličným odvetviam práva, no som presvedčený, že vás všetkých spájajú vysoké morálne i odborné kvality. Každý človek pri svojej práci prirodzene čelí pochybnostiam, či prijal to správne rozhodnutie,“ vyjadril prezident s presvedčením, že všetky rozhodnutia sudcov spájala snaha vyniesť verdikt, ktorý učiní zadosť spravodlivosti.

Podľa prezidenta platí, že spravodlivosť je dôležitá nielen pre samotných aktérov jednotlivých káuz, ale aj z principiálneho hľadiska. „Rozhodnutia súdov prispievajú k tomu, do akej miery občania považujú našu spoločnosť za spravodlivú, či dôverujú nielen súdnictvu, ale celému demokratickému systému, pretože nezávislé súdy sú jedným z jeho pilierov,“ deklaroval prezident.

Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová vo svojom príhovore označila rozlúčku so sudcami morálnym ocenením ich náročnej práce a poďakovaním za celé roky, ktoré si obliekali sudcovský talár.