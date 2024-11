Poznali ste ho z bondoviek: Zomrel jeden z autorov slávnej znelky

Vic Flick - vlastným menom Victor Harold Flick -, ktorý bol hlavným gitaristom tejto slávnej skladby, údajne dostal šesť libier za prearanžovanie a nahratie ústrednej melódie skladateľa Montyho Normana pre prvú bondovku Dr. No (1962) so Seanom Connerym v hlavnej úlohe.

"I placed the DeArmond pickup near the bridge. I put a crushed cigarette packet underneath it. That helped to get that round sound." Vic Flick, guitarist behind the iconic James Bond theme, has died.