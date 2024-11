Inštalatér radí: 3 spôsoby, ako doma dosiahnuť teplo ešte rýchlejšie

Ak sa vaše radiátory nezohrievajú dosť rýchlo, obvykle za tým treba hľadať chybu, ktorá sa dá rýchlo a jednoducho vyriešiť aj bez pomoci odborníka. Upozorňuje na to britský inštalatér Želiazko Jančev zo spoločnosti Fantastic Services, ktorý v rozhovore pre magazín Express ponúkol hneď tri spôsoby, ako si pomôcť.

Podľa Jančeva existuje „niekoľko spôsobov, ako rýchlejšie zohriať radiátory bez kupovania nového bojlera a používania drahého náradia.“ Najjednoduchšie si podľa neho poradíte s klasickými liatinovými radiátormi s prietokom vody.

1. Vyčistite radiátory zvnútra aj zvonku

Foto: FotoDuets/Shutterstock.com

V blízkosti radiátorov by sa podľa Jančeva nemali nachádzať žiadne predmety, ktoré by bránili šíreniu tepla do miestnosti. Zároveň treba odstrániť nečistoty aj zvnútra.

„Radiátory fungujú vďaka princípu stúpania horúceho vzduchu oddola nahor vďaka prirodzenej konvekcii. Studený vzduch je v radiátore vytláčaný teplým nahor, a ten teplý sa následne šíri dohora aj do strán,“ tvrdí Jančev. Podľa neho je preto dôležité, aby sa najmä na radiátore a pod ním nenachádzali žiadne predmety obmedzujúce toto prúdenie.

2. Odvzdušnite ich

Najspoľahlivejším ukazovateľom zavzdušneného radiátora je rozdielna teplota navrchu a na spodku. Takýto radiátor je hore studený a dole teplý, a treba ho odvzdušniť.

Na odvzdušnenie nepotrebujete odborníka, podrobný postup sme pre vás pripravili v tomto článku → Ako odvzdušniť radiátor krok za krokom – návod aj pre začiatočníkov

3. Odstráňte usadeniny

Foto: Andrey_Popov/Shutterstock.com

Rozdielna distribúcia tepla v radiátore môže byť spôsobená aj usadeninami korózie, špiny a prachu vnútri. Tie majú potenciál kolovať po celom potrubí, a napokon ho upchať. Usadeniny sú tiež častým dôvodom porúch bojlera, takže je potrebné ich pravidelne odstraňovať.