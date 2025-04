Ak si toto vypnete na mobile, môžete výrazne omladnúť

Mnohí z nás zvyknú tráviť voľný čas so smartfónom v ruke, kde sledujeme sociálne siete, študujeme rôzne triky a návody, hľadáme tipy na starostlivosť o celkové zdravie a iné informácie. Všetok ten čas strávený pozeraním na obrazovku však môže spôsobiť rýchle starnutie vášho mozgu.

Hoci vám to nevyžehlí vrásky a neodstráni starecké škvrny, vypnutie internetu v telefóne by vám mohlo zabezpečiť, že budete mať tak dobrú pozornosť ako o 10 rokov mladší človek. Vyplýva to zo štúdie 400 dospelých, ktorí si stiahli aplikáciu blokujúcu prístup na internet v ich smartfónoch, pričom stále umožňovala hovory a správy.

Nútilo ich to tráviť čas niečím iným. Napríklad chodili von, cvičili a reálne sa stretávali s ľuďmi namiesto toho, aby sledovali sociálne siete. Čas strávený pri obrazovke sa skrátil takmer o polovicu - v jednej skupine klesol z 5 hodín a 14 minút na dve hodiny a 14 minút. Výsledky boli pozoruhodné.

Bez internetu v mobile sú ľudia sústredenejší a šťastnejší

Nielenže sa ľudia dokázali dlhšie venovať jednej činnosti, ale zlepšila sa aj ich psychika - viac, ako by sa dalo očakávať pri dvojtýždňovom užívaní antidepresív. Dokonca aj u tých, ktorí to nedodržali na 100 percent, došlo k významnému zlepšeniu. Tím vedcov z University of British Columbia v štúdii publikovanej v časopise PNAS Nexus uviedol:

„Tieto zistenia naznačujú, že neustále spojenie s online svetom má svoju cenu, pretože psychologické fungovanie sa zlepšuje, keď sa toto spojenie obmedzí. Napriek mnohým výhodám, ktoré mobilný internet ponúka, môže mať obmedzenie neustáleho spojenia s digitálnym svetom veľmi pozitívne účinky.“

Účastníci štúdie boli rozdelení do dvoch skupín. V prvej skupine si účastníci stiahli aplikáciu Freedom App na prvé dva týždne a na druhé dva ju odstránili. Druhá skupina to urobila opačne. V oboch prípadoch sa čas strávený pri obrazovke znížil - v prvej skupine ešte viac, hoci po odstránení aplikácie sa ich používanie vrátilo na úroveň o 15 % nižšiu ako pred štúdiou.