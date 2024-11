Opozícia chce odvolávať Šutaja Eštoka

Návrh na vyslovenie jeho nedôvery plánujú podať tento týždeň. Kritizujú ho okrem iného za aktuálnu situáciu v Policajnom zbore či neriešenie bombových hrozieb na školách. Hovorili tiež o šikanovaní vyšetrovateľov či šírení hoaxov. Informovali o tom poslanci Michal Šimečka (PS) a Juraj Krúpa (SaS) na stredajšej tlačovej konferencii.

„Matúš Šutaj Eštok je 'zle' pre našu krajinu. Je to zlé pre bezpečnosť našich ľudí. Som si úplne istý, že môžeme mať ministra vnútra a vládu, ktorej záleží na bezpečnosti našich obyvateľov, ale s Matúšom Šutajom Eštokom v exekutíve to nebude,“ poznamenal Šimečka. Návrh na jeho odvolanie chcú odovzdať tento týždeň. „Pre túto chvíľu to budú podpisy poslancov a poslankýň PS, SaS a KDH,“ doplnil.