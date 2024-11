Hrunčáková po postupe do finále: "Bola to naša najlepšia štvorhra"

Slovenské tenistky sa prebojovali do finále na finálovom turnaji Pohára Billie-Jean Kingovej v Malage, v ktorom nastúpia v stredu o 17.00 h proti Taliansku. V semifinálovom dueli zvíťazili nad Veľkou Britániou 2:1. O rozhodujúci druhý bod sa postarali Viktória Hrunčáková s Terezou Mihalíkovou, ktoré v záverečnej štvorhre zdolali pár Olivia Nichollsová, Heather Watsonová hladko 6:2, 6:2.

Slovenky postúpili do finále prestížnej tímovej súťaže po 22 rokoch. V novembri 2002 sa v španielskom Maspalomase tešili z triumfu v Pohári federácie po víťazstve 3:1 nad domácim družstvom. S Britkami prehrávali 0:1, keď Hrunčáková v úvodnej dvojhre podľahla Emme Raducanuovej 4:6, 4:6. O vyrovnávajúci bod sa postarala Rebecca Šramková, ktorá v dueli tímových jednotiek zvíťazila nad Katie Boulterovou 2:6, 6:4, 6:4.

Vo štvorhre začali Hrunčáková s Mihalíkovou ako z partesu, keď prelomili podania Watsonovej i Nichollsovej, vybudovali si náskok 4:0 a prvý set získali jasne vo svoj prospech. Hrunčáková predviedla pri brejkbaloch dva ukážkové víťazné returny. Slovenský tandem ťažil aj z toho, že Mihalíková dobre pozná Nichollsovú, ktorá je na turnajoch WTA jej deblovou partnerkou.

Dvadsaťročná Britka robila priveľa nevynútených chýb a bola neistá aj na sieti, čo bola voda na mlyn Sloveniek. V druhom sete za stavu 1:1 neuhrala Nichollsová na podaní ani fiftín. Vo štvrtom geme mali Britky pri servise Mihalíkovej k dispozícii tri brejkbaly, no ani jeden nevyužili. Za stavu 2:4 Nichollsová opäť zaváhala na servise a Slovenky už šancu na postup do finále z rúk nepustili. Pri podaní Mihalíkovej premenili druhý mečbal.

„Je skvelé byť vo finále Pohára Billie-Jean Kingovej, je to neskutočný úspech. Atmosféra v hľadisku bola fantastická. S Terkou sme odohrali našu najlepšiu štvorhru. Aj proti Raducanuovej som sa na dvorci cítila dobre, Emma však hrala výborne,“ uviedla Hrunčáková v pozápasovom rozhovore. Mihalíková po premenenom mečbale neudržala na uzde emócie: „Plakala som ako malé dieťa, no už som sa upokojila a teším sa na finále. Na lavičke sme dlho povzbudzovali baby a nemali sme príliš veľa času sa rozohrávku. Odohrali sme však výborný zápas, boli sme uvoľnené.“

Obrovskú radosť mal aj kapitán slovenského tímu Matej Lipták. „Je to neuveriteľné. Postup do finále Pohára Billie-Jean Kingovej je sen, nemám slov. Už raz sme k tomu boli blízko, v roku 2013 sme viedli v Moskve 2:0, no napokon sme prehrali s Ruskami 2:3. Na dievčatá som neskutočne hrdý. Babám som veril v každom zápase. Proti Taliansku budeme outsiderom, ale naše sebavedomie stúpa od zápasu k zápasu. Tešíme sa na finále a budeme sa usilovať zvíťaziť.“

S Taliankami majú Slovenky priaznivú bilanciu 2:1. V roku 2002 ich zdolali v semifinále finálového turnaja v Maspalomase a spanilú jazdu zakončili ziskom cennej trofeje. Vo februári 2017 uspeli na antuke vo Forli 3:2. Skvelý debut zažila Šramková, ktorá vo dvojhrách zdolala Francescu Schiavoneovú i Saru Erraniovú. Vlani na harde v bratislavskom NTC v dueli o postup na finálový turnaj v Seville prehral slovenský tím po dráme 2:3.

Semifinále finálového turnaja Pohára Billie-Jean Kingovej:

SLOVENSKO - Veľká Británia 2:1

Viktória Hrunčáková - Emma Raducanuová 4:6, 4:6

Rebecca Šramková - Katie Boulterová 2:6, 6:4, 6:4

Hrunčáková, Tereza Mihalíková - Olivia Nichollsová, Heather Watsonová 6:2, 6:2