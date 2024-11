Juncker navrhuje pre Ukrajinu "čiastočné členstvo" v EÚ

"Ukrajina sa nebude môcť stať členom EÚ rýchlo. Na Ukrajine je veľa problémov, od korupcie až po právny štát, ktoré je potrebné vyriešiť," povedal Juncker v rozhovore pre agentúru DPA zverejnenom v utorok, píše TASR.

Podľa Junckera, ktorý bol predsedom EK v rokoch 2014 - 2019, sa treba sústrediť na takéto modely namiesto okamžitého plného členstva. „Ukrajincom nemôžeme dávať prázdne sľuby,“ konštatoval.

Ukrajina požiadala o členstvo v EÚ 28. februára 2022, štyri dni po začiatku invázie ruských síl. Prístupové rokovania sa oficiálne začali 25. júna 2024.

Podľa Junckera musí byť jasné, „že existuje perspektíva členstva Ukrajiny a že sa uberáme týmto smerom“, ale bez vyvolávania dojmu v Ukrajincoch, že to bude okamžite.

Na základe skúseností s predchádzajúcimi rozšíreniami EÚ si však myslí, „že sa netreba hneď a nevyhnutne snažiť o plné členstvo Ukrajiny, ale skôr o čiastočné členstvo v tom zmysle, že Ukrajina bude zapojená do dôležitých rozhodnutí Európskej únie bez toho, aby bola jej členom“.

„Myslím si, že by to bola dôležitá cesta, ktorá by Ukrajincom ukázala, že ich úsilie o členstvo nezostane bez pozitívnej odozvy zo strany Európskej únie,“ uviedol Juncker.

Čiastočné členstvo by podľa znamenalo, že Ukrajina by sa mohla podieľať na niektorých politických rozhodnutiach EÚ a súvisiacich rokovaniach, avšak bez hlasovacieho práva. Na otázku, ako dlho by takéto čiastočné členstvo mohlo trvať, Juncker odpovedal: „Nemám časový harmonogram. Ale postoj 'okamžite, malo to byť ešte včera' nie je férový voči Ukrajincom. Pretože to vytvára dojem, že plné členstvo je možné okamžite. Ale nie je.“

DPA poznamenáva, že „čiastočné členstvo“ nie je zakotvené v súčasnej Lisabonskej zmluve. Niektoré nečlenské krajiny ako Nórsko a Švajčiarsko sú však s EÚ zmluvne úzko prepojené v určitých oblastiach.