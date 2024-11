Scholz opätovne bránil svoje rozhodnutie telefonovať s Putinom

Zároveň ďalej obraňoval svoje rozhodnutie zatelefonovať do Kremľa, ktoré vyvolalo vlnu veľkej kritiky, informuje TASR podľa agentúry Reuters.

Scholz na berlínskom letisku tesne pred odletom na summit skupiny G20 v Brazílii reportérom povedal, že stálo za to porozprávať sa s Putinom, aby podľa neho rozptýlil ilúzie ruského prezidenta, podľa ktorých by Západ upustil od podpory Kyjeva.

Ako dodal s odvolaním sa na nadchádzajúci návrat novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu, nebolo by podľa neho dobré, aby bol Washington v priamom kontakte s Putinom, a žiaden z európskych lídrov by tak neurobil.

„Rozhovor bol veľmi detailný, prispel však k zisteniu, že v názoroch ruského prezidenta na vojnu sa zmenilo len málo - a to nie sú dobré správy,“ podotkol nemecký kancelár.

Zároveň opätovne potvrdil podporu svojej krajiny pre Ukrajinu a uistil, že žiadne rozhodnutie o ukončení vojny s Ruskom nemôže padnúť bez účasti Kyjeva. „Ukrajina s nami môže rátať... Žiadne rozhodnutie nepadne za chrbtom Kyjeva,“ vyhlásil podľa agentúry AFP.

Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha označil nedeľný masívny ruský raketový a dronový útok na územie celej krajiny so zameraním na energetickú infraštruktúru na „skutočnú odpoveď“ Moskvy tým svetovým lídrom, ktorí komunikovali s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Podľa agentúry Reuters ide o zjavnú narážku na nemeckého kancelára Olafa Scholza, ktorý v piatok s Putinom telefonoval vôbec prvýkrát od konca roka 2022.