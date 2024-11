Erik Tomáš: Zákonom o posudkovej činnosti by sa mala zaoberať vláda budúci týždeň

DNES - 11:21

Bratislava Správy » Domáce

Návrhom zákona o integrovanej posudkovej činnosti by sa mala vláda na svojom rokovaní zaoberať budúci týždeň. Parlament by mal zákon schváliť do konca tohto roka.

Oznámil to vo štvrtok na tlačovej besede minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD). Opätovne zdôraznil, že odkázaný človek nepríde o žiaden priznaný kompenzačný príspevok, ako tvrdili opoziční politici. V zákone podľa neho zostávajú doterajšie diagnózy, ktoré môžu viesť k ťažkému zdravotnému postihnutiu vrátane autizmu, Aspergerovho syndrómu či celiakie. Reforma posudkovej činnosti sa podľa neho prijímala v širokom sociálnom dialógu so všetkými, ktorých sa reforma posudzovania dotýka. „Zákon začne byť účinný až 1. septembra budúceho roka, čo je vydiskutované s Európskou komisiou. Čas do začiatku účinnosti využijeme na prípravu úradov práce, ktoré budú integrovanú posudkovú činnosť po novom zastrešovať,“ priblížil Tomáš. „Keďže sa celá agenda vzťahuje pod úrady práce a bude sa vytvárať posudok aj na kompenzačné príspevky, aj na sociálne služby, musíme logicky posilniť stavy pracovníkov na úradoch práce. Chcem preto oznámiť, že v rámci prípravy na reformu posudkovej činnosti navýšime počet posudkových lekárov o 100 a počet sociálnych pracovníkov o 140,“ povedal minister práce. Kompenzovať sa podľa neho bude ťažké zdravotné postihnutie. „Nie je teda určujúca samotná diagnóza, ale to, ako sa diagnóza alebo súbor diagnóz prejaví na obmedzení funkčnosti organizmu ako takého. My kompenzujeme obmedzenie fyzickej alebo mentálnej funkčnosti organizmu,“ dodal Tomáš. Opozícia v uplynulých dňoch kritizovala návrh Tomáša na zmenu posudkovej činnosti. Poslanci z hnutia PS napríklad upozornili, že týmto návrhom prídu zdravotne znevýhodnené osoby o viaceré finančné príspevky. „Zatiaľ čo široká odborná pracovná skupina pripravuje túto významnú legislatívu naviazanú na plán obnovy, táto liberálna mašinéria sa v mene boja s vládou neštítila vystrašiť ľudí odkázaných na pomoc iných. Neodradilo ju ani to, že na reforme už došlo k zhode s Úradom komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, verejným ochrancom práv i Slovenským fórom osôb so zdravotným postihnutím a v pripomienkovom konaní sa dolaďujú aj posledné zmeny s menšími organizáciami,“ reagoval 8. novembra na opozičnú kritiku Tomáš.