Polícia hlási nehodu zo zamrznutých ciest, na mieste zasahoval vrtuľník

Pri dopravnej nehode v Jelšave, ku ktorej došlo v nedeľu (10. 11.), sa vážne zranila jedna osoba. Starší vodič pri predchádzaní na zamrznutej ceste narazil do druhého vozidla, obe následne dostali šmyk. Na mieste zasahovali aj leteckí záchranári. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.

K dopravnej nehode došlo na ceste II/526 v katastri mesta Jelšava v čase, keď 75-ročný vodič Citroënu na zamrznutej ceste narazil do zadnej časti vozidla, ktoré predchádzal. „V dôsledku toho sa vozidlá mali dostať do šmyku a stali sa neovládateľné. Po náraze do protisvahu zostalo vozidlo Citroën prevrátené v jarku na streche. V jeho prednej časti zostalo na ňom druhé vozidlo,“ priblížila Kováčiková.

Pri nehode sa ľahko zranil 75-ročný vodič, jeho 68-ročná spolujazdkyňa utrpela ťažké zranenia. Na miesto bol preto privolaný aj záchranársky vrtuľník.

„Lekár bol priamo na miesto určenia vysadený palubným navijakom. Do svojej starostlivosti si prevzal pacientku, ktorá pri nehode utrpela poranenie hrudníka a hornej končatiny. Po ošetrení a doplnení liečby bola pacientka prevezená k vrtuľníku, ktorý pristál na najbližšom vhodnom mieste,“ priblížila pre TASR hovorkyňa vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air-Transport Europe Zuzana Hopjaková s tým, že pacientka bola v stabilizovanom stave letecky prevezená do traumacentra košickej nemocnice.

Polícia v súvislosti s nehodou začala trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví. Dopravná nehoda je naďalej v štádiu vyšetrovania.