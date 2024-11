Prezident: Mrzí ma, že si sami staviame pomyselné múry, hoci nás nikto nenúti

Pripomenul, že neexistuje žiadna vyššia sila, ktorá by rozdelenie slovenského národa požadovala, je to podľa neho len o zodpovednosti národa.

„Berlínsky múr vznikol ako dôsledok studenej vojny, ktorá rozdelila celý svet. Ako dôsledok sporu superveľmocí, ktorý dopadol na jeden konkrétny národ a donútil ho rozdeliť sa na dva nezmieriteľné svety. Mrzí ma, že my sami si staviame na Slovensku takýto múr, hoci nás k tomu nikto a nič nenúti,“ skonštatoval Pellegrini vo videu na sociálnej sieti.

Berlínsky múr označil za najväčší symbol rozdelenia sveta, Európy i národa. Prišli pri ňom o život stovky ľudí a tisíce za pokus o jeho prekročenie skončili vo väzení. A to len preto, že odmietali žiť v neslobode a túžili sami rozhodovať o svojom osude. V mnohých prípadoch to však bolo podľa neho len preto, že chceli padnúť do náručia svojim najbližším, ktorých od nich tento múr na celé desaťročia oddelil.

„Pri tomto našom mentálnom mure zatiaľ, chvalabohu, nezomierajú ľudia. Ale zomiera tam nádej, že budeme spoločne ako jeden národ zdieľať pokojnejšiu a lepšiu budúcnosť,“ poznamenal Pellegrini.

Na Berlínsky múr by si mal podľa prezidenta spomenúť každý, kto bude „úplne zbytočne“ podporovať alebo šíriť nenávisť na svojich blížnych. Je to podľa neho, akoby on sám rozhodoval dobrovoľne prispieť vlastnou tehlou alebo kusom ostnatého drôtu k tomu, čo nás ako spoločnosť rozdeľuje. „Nech si vtedy uvedomí, čo všetko museli ľudia v nie tak ďalekom svete desiatky rokov robiť pre to, aby sa takéhoto rozdeľujúceho múru konečne zbavili,“ odkázal Pellegrini.