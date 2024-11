Pellegrini: OECD by sa malo dostať viac do pozornosti slovenskej verejnosti

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) by sa mala dostať viac do centra pozornosti slovenskej verejnosti. Obyvatelia by mali poznať dôležitosť členstva Slovenska v tejto inštitúcii i to, do akej miery rozširuje odborné kapacity pre kvalifikované rozhodovanie a tvorbu politiky. Uviedol vo svojom prejave pri príležitosti rokovania Rady OECD v Paríži prezident SR Peter Pellegrini.

Členstvo v tejto organizácii je podľa neho jedným z najdôležitejších úspechov našej krajiny. „Byť súčasťou najprestížnejšej svetovej intelektuálnej veľmoci je niečo, na čo môžeme byť skutočne hrdí,“ povedal Pellegrini, ktorý považuje multilateralizmus za základný pilier stability SR. OECD podľa neho predstavuje pre našu krajinu neustály zdroj informácií a podpory, pričom v minulosti malo poradenstvo tejto inštitúcie pomôcť aj s ekonomickou transformáciou nášho trhu.

Verí, že Slovensko by malo byť taktiež aktívnym prispievateľom do tejto organizácie, k čomu by malo prispieť hosťovanie Globálneho fóra OECD o budúcnosti vzdelávania a zručností v budúcom roku. V tejto súvislosti prezident ocenil spoluprácu medzi organizáciou a slovenskými univerzitami, ktorá umožňuje krátkodobé stáže slovenských študentov na rôznych riaditeľstvách OECD. Zároveň si uvedomuje, že školstvo ostáva jednou zo slabých stránok Slovenska.

Pomôcť by mohla rastúca technológia umelej inteligencie (AI). „Slovensko má za cieľ zostať jedným z ťahúňov riadenia AI spravodlivo a zodpovedne. Vidíme jeho potenciál spôsobiť revolúciu vo vzdelávaní, zvýšiť produktivitu, podporiť zelené a energetické prechody, chrániť životné prostredie, podporovať malé podniky, vyrovnávať regionálne rozdiely a formovať budúcnosť zdaňovania a tiež pracovných, sociálnych alebo dôchodkových politík,“ doplnil prezident.

OECD je medzivládna organizácia 38 najrozvinutejších demokracií a trhových ekonomík sveta. Vypracováva odborné štúdie, ekonomické analýzy a odporúčania s celosvetovo vysokým odborným kreditom. Slovensko je členom organizácie od roku 2000. Historicky prvýkrát Slovensko predsedalo Rade OECD v roku 2019 s témou využitia digitálnej transformácie pre udržateľný rozvoj, delegáciu v tom čase viedol súčasný prezident SR Peter Pellegrini.