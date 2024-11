Šaško je pripravený podniknúť kroky pre zlepšenie pracovných podmienok sestier

Tvrdí však, že na to potrebuje ich spoluprácu, nie konfrontáciu. Uviedol to v reakcii na štvrtkovú tlačovú konferenciu Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA), ktoré okrem iného žiadalo vládu o jasný plán na stabilizáciu zdravotníckeho personálu. TASR ministrove stanovisko poslali z komunikačného odboru Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.

„Vašu náročnú prácu si nesmierne vážim, hovorím to od môjho nástupu a prejavom toho sú aj moje konkrétne kroky, vďaka ktorým porastú vaše platy o 9,7 percenta na budúci rok. A rád pridám mnoho ďalších krokov, aby sa vám lepšie a spokojnejšie pracovalo. So samotnou pani Kaveckou som hovoril o ďalších stretnutiach, kde budeme spoločne aj s inými zástupcami jednotlivých zdravotníckych segmentov riešiť stabilizáciu stavu, rozsah kompetencií a následné odmeňovanie. Len na to potrebujem vašu spoluprácu, nie konfrontáciu,“ odkázal šéf rezortu odborovému združeniu sestier.

Odmieta tvrdenia predsedníčky OZ SaPA Moniky Kaveckej, že nechce rokovať s odborármi. „Je to lož. Avšak ako minister zdravotníctva chcem uviesť, že mojou povinnosťou je rokovať so všetkými zástupcami sektora, nielen so zástupcami odborov. Samotnú pani Kaveckú som prijal na ministerstve zdravotníctva. Ako medzi prvými som zároveň rokoval so zástupcami Lekárskeho odborového združenia. A to opakovane. Ďalšie stretnutie je plánované už na budúci týždeň,“ poznamenal Šaško. Dodal, že si odborárov ako partnerov váži.

Minister zároveň podotkol, že mu je ľúto, že sa „vedenie sesterských odborov na čele s pani Kaveckou pridáva k vedomej snahe pokračovať vo vytváraní zbytočného napätia v slovenskom zdravotníctve, namiesto konštruktívnej práce na systémových riešeniach.“

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek apeluje na riešenia na zabránenie prehlbovania nedostatku zdravotníkov a na zlepšenie ich pracovných podmienok. Žiada vládu o jasný plán. Ak sa nič nezmení, zdravotníctvo podľa združenia čaká personálny kolaps. Ministra zdravotníctva kritizuje za to, že odmieta viesť dialóg so zástupcami zdravotníkov. Odmieta možné vyhlásenie núdzového stavu v zdravotníctve aj zásahy do odmeňovania zdravotníkov.

Vyše 3300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom už podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Lekári zároveň začínajú zvažovať aj výpovede z nadčasovej práce. Poukázali na to, že napriek ich snahe rokovať ich Ministerstvo zdravotníctva SR ignoruje a situáciu podceňuje. V reakcii na to ich minister zdravotníctva pozval na rokovanie budúci týždeň.