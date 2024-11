PS: Celková strata samospráv dosiahla od nástupu súčasnej vlády vyše 327 miliónov

Celková strata samospráv dosiahla od nástupu súčasnej vlády viac ako 327 miliónov eur. Samosprávy nemajú inú možnosť, než nájsť chýbajúce zdroje u obyvateľov, a to zvyšovaním daní a poplatkov. Uviedli to vo štvrtok na tlačovej konferencii poslanci Národnej rady (NR) SR z opozičného hnutia PS.

„Táto strata za prvý rok až dva vlády Roberta Fica (Smer-SD) atakuje úroveň, ktorú spôsobil za to isté obdobie svojej vlády Igor Matovič (hnutie Slovensko). A to ešte nepočítame dosahy nezmyselnej transakčnej dane. Túto celkovú stratu nezaplatí nik iný ako ľudia. Samosprávy nemajú inú cestu, ako hľadať chýbajúce zdroje,“ uviedol poslanec NR SR za PS Marek Lackovič.

Upozornil na to, že nová transakčná daň sa obcí a miest dotkne výrazne niekoľkokrát. Zaplatia ju totiž všetky právnické organizácie obcí. Transakčná daň sa podľa Lackoviča premietne aj do cien všetkých služieb, ktoré si obce a mestá objednávajú, a to najmä pri stavebných prácach.

Zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) podľa poslankyne NR SR Jany Hanuliakovej (PS) taktiež predraží všetky stavebné práce, materiály, energie, ale aj služby, ktoré mestá a obce využívajú. „Podľa dát SK8 len kraje stratia asi 40 až 50 miliónov eur, pričom celkový dosah na samosprávy bude okolo 180 miliónov eur. Vyššia DPH predraží aj služby, ktoré mestá poskytujú obyvateľom vrátane cestovných lístkov,“ podotkla.

Upozornila aj na to, že jednorazovú odmenu pre zamestnancov verejnej správy vláda nebude financovať zo svojho rozpočtu. Peniaze však budú musieť hľadať samosprávy, a to zvyšovaním daní a poplatkov.

„Ohrozené sú aj rodičovské dôchodky, na ktoré pôjdu štyri percentá z dane z príjmu ich detí. Samosprávy tým prídu o ďalšie financie, pričom ich to podľa Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) bude stáť asi 100 miliónov eur ročne,“ dodala.