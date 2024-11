Fiala: Trump sľúbil rýchle riešenie vojny na Ukrajine, ľahké to nebude

Hoci zvolený americký prezident Donald Trump počas kampane tvrdil, že situáciu vyrieši veľmi rýchlo, dosiahnuť mier v takomto konflikte nie je podľa Fialu jednoduché. Povedal to v stredu počas návštevy Srbska, informuje spravodajkyňa TASR.

„Donald Trump sľuboval, že po svojom zvolení – ešte než sa stane prezidentom – začne robiť kroky smerujúce k riešeniu tejto situácie. Tak budem komentovať to, až tie kroky budú,“ povedal Fiala s tým, že čisto teoreticky na dosiahnutie mieru stačí, ak by sa Rusko z Ukrajiny stiahlo. „Ale či sa to dá dosiahnuť pri tom, ako sa správa Vladimir Putin, to si taký istý nie som,“ dodal.

Na otázku, či s nástupom Trumpa do Bieleho domu a jeho avizovaným rýchlym riešením situácie nemôže dôjsť k tomu, že by potenciálny mier nebol pre Ukrajinu spravodlivý, Fiala odpovedal, že dlhodobý trvalý mier môže podľa neho priniesť len také riešenie, ktoré je prijateľné pre Ukrajinu.

„Musí to byť mier, ktorý zodpovedá spravodlivému medzinárodnému poriadku. Nechcem, aby sme sa dostali do situácie, ktorá by do budúcnosti zakladala nebezpečenstvo ďalších agresívnych krokov Ruska,“ uviedol český premiér. Západ sa už podľa neho mohol v minulosti presvedčiť, že ústupky z jeho strany s heslom „chceme mier a pokoj“, ako to bolo v prípade anexie Krymu, nefungujú.

„Ak máme dospieť k mieru, musí to byť mier, ktorý dáva jasné garancie Ukrajine a s ktorým Ukrajina naplno súhlasí. Jedine k takému mieru máme smerovať, inak to bude nebezpečné a budeme mať síce niečo, čomu sa dá hovoriť mier, ale skutočný mier to nebude,“ myslí si Fiala.

Český premiér sa počas jeho štvrtkovej návštevy Srbska stretol s premiérom Milošom Vučevičom aj prezidentom Alexandrom Vučičom. Okrem zahraničnopolitických tém sa venovali predovšetkým ekonomickej spolupráci svojich krajín. Fiala tiež zopakoval, že ČR podporuje Srbsko na jeho ceste do EÚ. Večer sa predseda českej vlády zúčastnil na otvorení Českého domu v Belehrade.