Netanjahu telefonoval s Trumpom, diskutovali o iránskej hrozbe

Oznámil to Netanjahuov úrad, informuje TASR na základe správ agentúry Reuters a internetových novín The Times of Israel.

„Rozhovor bol vrelý a srdečný“ a trval približne 20 minút, uviedol úrad izraelského premiéra. Dodal, že dvojica diskutovala o „iránskej hrozbe“ a potrebe spolupráce na bezpečnosti Izraela.

Netanjahu zablahoželal Trumpovi aj v stredu ráno na sociálnej sieti X. „Váš historický návrat do Bieleho domu znamená nový začiatok pre Ameriku a mohutné potvrdenie veľkého spojenectva medzi Izraelom a Amerikou,“ napísal.