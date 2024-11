Danko: Ak Huliaka odvolajú z čela výboru, SNS ho navrhne opäť do funkcie

Na stredajšej tlačovej konferencii to avizoval šéf SNS a podpredseda parlamentu Andrej Danko. Hovorí o chaose pri hlasovaní o jeho odvolaní. Návrh na odvolanie Huliaka z funkcie podala opozícia.

Chaos pri procese spôsobilo podľa neho to, že sa voľba nekonala v stredu o 17.00 h. Poslanci totiž hlasovali v tajnej voľbe o návrhu na odvolanie Huliaka dopoludnia. Pri voľbe však nebol parlament uznášaniaschopný, hlasovacie lístky si prebralo len 65 poslancov.

Ak by aj Huliak bol odvolaný, SNS ho podľa Danka navrhne opäť do funkcie. „V poslaneckom klube nemá nikto krvavé oči. Ak nejaká procesná chyba pripraví Huliaka o túto pozíciu, navrhneme ho opäť do tejto istej funkcie,“ povedal Danko. Huliak nedávno odišiel z klubu SNS a je nezaradeným poslancom.

Návrh na odvolanie Huliaka z funkcie šéfa výboru podali poslanci z PS. Upozornili na opakované vulgárne výroky poslanca, ktorými vyjadril ponižovanie a dehumanizáciu poslankyne Lucie Plavákovej (PS). Znepokojivý je podľa PS aj spôsob Huliakovho vedenia rokovania výboru. Pripomína jeho nevhodné obťažujúce správanie počas výboru.

PS po dopoludňajšej voľbe hovorilo o tom, že aj koalícia bola prekvapená, že parlament nebol uznášaniaschopný. Hnutie pripomenulo, že voľba bola neplatná. SaS vyzýva najmä poslancov Hlasu-SD, aby sa zúčastnili na hlasovaní.