Trump má opäť obavy z falšovania volebných výsledkov

Informovala o tom agentúra AFP s tým, že Trump v tejto súvislosti opätovne vyslovil svoje obavy z používania elektronických hlasovacích zariadení, píše TASR.

„Ak vo voľbách prehrám, tak v prípade, že to budú spravodlivé voľby, budem prvý, kto to uzná... Dosiaľ si myslím, že je (hlasovanie) spravodlivé,“ povedal Trump novinárom po tom, ako aj sám zahlasoval v americkom štáte Florida.

Zároveň však zopakoval svoju výhradu voči elektronickým hlasovacím zariadeniam, pričom naznačil, že hlasovanie prostredníctvom nich je menej bezpečné ako v prípade použitia papierových lístkov. Tieto systémy tiež podľa jeho slov odďaľujú zverejnenie volebných výsledkov.

„Míňajú toľko peňazí na stroje... Keby používali papierové hlasovacie lístky, preukaz voliča, dôkaz o občianstve a jednodňové hlasovanie, všetko by sa skončilo do desiatej hodiny večer. Je to šialené,“ povedal exprezident novinárom v meste West Palm Beach.

„Viete, že papier je v súčasnosti sofistikovanejší než počítače? Ak je to papier s vodoznakom, nemôžete... cez neho nijako podvádzať,“ vyhlásil. Novinári sa Trumpa pýtali aj na to, či svojich priaznivcov vyzve, aby sa po voľbách vyhli násilnostiam.

„Nemusím im hovoriť, že nebude násilie. Samozrejme, že nedôjde k násiliu. Moji priaznivci nie sú násilnícki ľudia,“ povedal Trump, ktorý je podľa vlastných slov „pevne presvedčený“, že vo voľbách vyhrá. Po odovzdaní hlasu na Floride tiež povedal, že viedol „skvelú predvolebnú kampaň“ proti svojej demokratickej súperke Kamale Harrisovej. Podľa prieskumov verejnej mienky by malo ísť o veľmi tesný súboj.