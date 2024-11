Šefčovič bude za EÚ riešiť obchodné vzťahy s USA, hovoria poslanci

Týždenník Politico v októbri zverejnil informáciu, že členské krajiny EÚ a eurokomisia sa pripravujú na možnosť „veľkej obchodnej vojny“, ak by v amerických prezidentských voľbách Donald Trump porazil Kamalu Harrisovú. Brusel má už údajne pripravený zoznam protiopatrení, ktoré Únii pomôžu „vyhrať túto obchodnú vojnu“. Na generálnom sekretariáte EK zriadili „jednotku rýchlej reakcie“, ktorá sa pripravuje na víťazstvo buď jednej alebo druhej strany v súboji o Biely dom.

Traja slovenskí europoslanci z výboru INTA - Ľubica Karvašová (Obnovme Európu/PS), Miriam Lexmann (EPP/KDH) a Branislav Ondruš (nezaradený/Hlas-SD) -, sa zhodli na tom, že eurokomisár, ktorý bude zodpovedať za obchod a ekonomickú bezpečnosť, musí byť súčasťou tejto skupiny.

Karvašová podotkla, že Únia sa musí pripraviť na oba povolebné scenáre, avšak hrozby zatiaľ cítiť od Trumpa, ktorý sa netají zámerom zaviesť 10- až 20-percentné clá na všetky dovozy do USA.

„Jednoznačne tam bude mať Šefčovič svoju úlohu ako komisár. Neviem si predstaviť situáciu, že by nebol súčasťou tvorby politiky, ktorá bude formovať našu pozíciu voči Spojeným štátom,“ vysvetlila. Dodala, že pre EÚ sú ekonomickými súpermi aj USA aj Čína. Spojené štáty sú však spojencom Únie v NATO a Čína zavádza opatrenia a podporuje neférovú súťaž, čo nie je v súlade s pravidlami medzinárodného obchodu.

Lexmann pripomenula, že EÚ aj zo strany demokratov aj republikánov dostala opakované pozvania na rokovania o tom, ako sa vyrovnať s hrozbami zo strany Číny. Podľa nej súčasťou uvedenej pracovnej skupiny by mohol byť aj český komisár Jozef Síkela, zodpovedný za medzinárodné partnerstvá, a možno aj ďalší komisári v rámci špecifických ekonomických záležitostí.

„Obe strany sú nastavené tak, aby spolupracovali s EÚ pri hrozbe, ktorú predstavuje Čína. Ale áno, je tu aj súťaživosť,“ opísala situáciu. Spomenula, že keď bol Trump prezidentom a kritizoval slabé investície Európy do obrany, viedlo to k zvýšeniu výdavkov európskych krajín do tejto oblasti, čo sa podľa nej v konečnom dôsledku ukazuje ako prospešné.

Podľa jej slov dôležité bude nielen to, kto bude novým americkým prezidentom, ale aj ako dopadnú voľby do Kongresu. Od toho sa bude odvíjať politika USA aj v oblasti obchodu.

Ondruš si myslí, že netreba mať ilúzie o pozícii Spojených štátov voči EÚ. Lebo je to jedno, či Biely dom obsadia demokrati alebo republikáni, Američania budú aj naďalej robiť to, čo je dobré pre Ameriku, a „iba málo sa budú ohliadať na potreby či záujmy EÚ“.