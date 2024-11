Zelenskyj: V ruskej Kurskej oblasti je približne 11.000 severokórejských vojakov

Podľa pondelňajších údajov amerického ministerstva obrany je ich celkový počet v oblasti hraničiacej s Ukrajinou približne 10.000, Kyjev hovorí o asi 11.000 vojakoch.

Podľa Pentagónu sa nachádza na celom území Ruska do 12.000 jednotiek z KĽDR, pričom všetci by sa mali postupne presunúť do pohraničnej oblasti. V tejto chvíli však podľa vyhlásenia nemôže potvrdiť správy, že sa zapojili aj do boja.

„Vidíme nárast počtu Severokórejčanov, ale nevidíme zvýšenú reakciu našich partnerov. Žiaľ,“ povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok večer.

Uviedol, že informácie o približne 11.000 severokórejských vojakoch vychádzajú zo zistení ukrajinských spravodajských služieb. Kyjev predpokladá, že vojakov Rusko čoskoro nasadí do boja.

Zelenskyj však označil ukrajinský vpád do Kurskej oblasti, ktorý sa začal v auguste, za úspešný. Spresnil, že pozdĺž rusko-ukrajinskej hranice bola vytvorená „ochranná zóna“ a boli zadržaní noví ruskí zajatci pre prípadnú budúcu výmenu.

Moskva podľa Západu plánuje nasadiť tisíce severokórejských vojakov do vojny s Kyjevom. Putin, ktorý v lete podpísal vojenskú dohodu s KĽDR, minulý mesiac rozmiestnenie severokórejských jednotiek nepoprel. Ukrajinský prezident opakovane kritizoval zdržanlivú reakciu jeho spojencov na možné nasadenie severokórejských vojakov. Ich prípadné zapojenie vyvoláva na medzinárodnej scéne obavy.