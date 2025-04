Srbskí študenti pokračujú v cyklojazde do Štrasburgu cez Bratislavu a Viedeň

Niekoľko desiatok srbských vysokoškolákov, ktorí sa 3. apríla zo srbského mesta Nový Sad na bicykloch vydali 1300-kilometrovú cestu do francúzskeho Štrasburgu, v pondelok pokračovalo v cyklojazde z maďarského mesta Györ do Bratislavy, odkiaľ budú po prestávke poputujú do Viedne.

Ako informoval spravodajský web N1, očakáva sa, že srbskí študenti v Štrasburgu vystúpia na Parlamentnom zhromaždení Rade Európy, v Európskom parlamente a v niekoľkých ľudskoprávnych inštitúciách.

Očakáva sa, že k srbským študentom sa pridajú aj ich kolegovia z Dánska, Holandska a ďalších európskych krajín.

Svojou jazdou naprieč Európou chcú srbskí študenti upútať väčšiu pozornosť Európy na protikorupčné protesty vo svojej krajine, kde ich kolegovia pokračovali vo svojich akciách aj v pondelok:

vysokoškoláci v Kragujevci v pondelok na šesť hodín zablokovali jednu z výpadoviek a medici v Novom Sade zorganizovali protest pred Ústavom ochrany zdravia študentov. Opäť sa konal aj protest študentov pred Univerzitou Nikolu Teslu v Belehrade.

K cyklomaratónu sa v pondelok pre agentúru BETA vyjadril aj

srbský ekonóm Miodrag Zec, ktorý očakáva, že toto podujatie „otrasie Európou, pretože je volaním po funkčnom štáte, slobode, funkčných inštitúciách a dôstojnosti jednotlivca“.

Zec pre agentúru BETA povedal, že študentské hnutie dostáva pozitívnu odozvu z časti Srbska, ale srbská vláda nereaguje tak, ako študenti požadujú a očakávajú.

Podľa Zeca sa srbskí študenti aj preto rozhodli predstaviť Európe svoj „tvorivý politický hodnotový potenciál“. Európou táto akcia otrasie v tom zmysle, že prichádza „nová mladá generácia, ktorá má iný hodnotový prístup a ktorá hľadá civilizačný posun od byrokratizovaných štruktúr tak v Európe, ako aj v Srbsku,“ povedal Zec.