Zvýšenou návštevnosťou cintorínov narastá aj množstvo odpadu

Rôzne vence, zviazané drôtmi s nalepenými umelými kvetmi a ozdobami, doplnené látkovou stuhou, skončia na skládke alebo v spaľovni. Takéto vence sa nedajú recyklovať. Obsahujú podľa odborníkov viacero rôznych druhov plastov, rôzne materiály, ktoré nie je možné od seba oddeliť a správne vytriediť. Podobne skončia aj sviečky a kahance. „Preto je dôležité sklenené časti kahancov vyhodiť do kontajnerov na sklo, plastové či kovové súčasti, ktoré je možné od sklenenej nádoby oddeliť, umiestnime do príslušného kontajnera alebo vreca na triedený zber. Zvyšky vosku patria do zmesového odpadu,“ vysvetlila riaditeľka komunikácie OZV Envi-Pak Katarína Kretter.

Organizácia poukazuje na to, že počas sviatkov je možné myslieť aj ekologicky. Pri vyzdobovaní hrobov možno siahnuť po prírodnejších alternatívach, ktoré sú bežne dostupné a niekedy nestoja viac. „Živé kvety v črepníku, ktorý je možné vytriediť alebo použiť aj nasledujúci rok, sú určite zodpovednejšou voľbou pre planétu. Keď zvädnú, dajú sa vyhodiť do bioodpadu alebo kompostu,“ tvrdí. Podobne je to aj s vencami, ktoré sú z prírodného základu, zviazané prútom alebo prírodným špagátom a ozdobené sušenými kvetmi.

„Ľudia by si mali už v obchode uvedomiť, že čokoľvek, čo si z neho prinesú domov, sa skôr či neskôr stane odpadom. A už pri nákupe by sa mohli zamyslieť, či kupovanú vec budú vedieť vytriediť a neskončí na skládke,“ poznamenala Kretter.

Je podľa OZV v poriadku, ak ľudia na hrob neprinesú nič, len si v tichosti pospomínajú na spoločné zážitky alebo zosnulému venujú tichú modlitbu. „Určite nie je potrebné na hrobe zapáliť sviečky za všetkých členov rodiny. Nemusíme piati zapáliť päť sviečok na piatich hroboch. Stačí, ak horí jedna za celú rodinu,“ dodala Kretter. Aj týmto spôsobom sa dá podľa nej minimalizovať odpad, ktorý vznikne počas Dušičiek.