Pellegrini sa vyjadril k aktuálnej vnútropolitickej situácii

Podľa jeho slov bude musieť premiér Robert Fico (Smer-SD) pravdepodobne reagovať na aktivity poslancov za SNS v záujme garancie dôvery vlády v Národnej rade SR.

Doplnil, že utorkovú situáciu s nefunkčným parlamentom pozorne sledoval. „Pokiaľ koalícia bude schopná nachádzať pri zásadných rozhodnutiach väčšinu, tak prezident v tom nemá akú úlohu zohrať. Pravdepodobne pán premiér, ktorý musí získať pre svoju vládu a pre seba väčšinu, aby mal garantovanú dôveru v parlamente, bude musieť reagovať aj na aktivity poslancov zo strany SNS a nájsť režim, ako bude koalícia fungovať ďalej,“ podotkol Pellegrini.

Podľa vlastných slov zatiaľ nevidí dôvod, aby zasahoval do vnútropolitického a parlamentného diania. „Pokiaľ nedôjde k nejakej vládnej kríze, ktorá by ohrozila samotný chod štátu. Potom už do toho ako hlava štátu zasiahnem,“ dodal prezident.