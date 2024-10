Dubéci: Parlament nie je schopný prijímať zákony, vidíme rozpad koalície

Je to podľa neho výsledok extrémne zlých vzťahov v koalícii. Uviedol to v reakcii na to, že parlament v utorok nebol uznášaniaschopný pri pokuse o hlasovanie. V pléne sa prezentovalo len 75 poslancov.

„Vidíme pomalý, ale istý rozpad vládnej koalície, prvýkrát nebola schopná presadiť zákony. Je to výsledok extrémne zlých vzťahoch v koalícii a ešte horších vzťahov v SNS. Konflikty sa už preniesli na úroveň Národnej rady,“ skonštatoval Dubéci pre TASR.

Namiesto prijímania zákonov a riešenia problémov Slovenska budeme podľa PS sledovať opäť sledovať telenovelu „emocionálne rozladenejších mužov“. Koalícia podľa Dubéciho nemá dosť poslancov, keďže jeden poslanec je práceneschopný a traja nezaradení poslanci okolo Rudolfa Huliaka oznámili, že sa nebudú zúčastňovať na hlasovaní. Ak sa nič nezmení, podľa Dubéciho sa bude rokovať o zákonoch, no nebude možné o nich hlasovať.

„Zlepenec sa im rozpadá v priamom prenose. Uvidíme, či sa im podarí uplatiť politikov okolo poslanca Huliaka. Odteraz sa budú pri každom hlasovaní strachovať, či im ich zákony prejdú. Bude to permanentný chaos, a ten si ľudia nezaslúžia,“ skonštatoval v stanovisku predseda PS Michal Šimečka. „Robertovi Ficovi (Smer-SD) sa vládnutie rozpadá pod rukami, no on sa tvári, že sa ho to netýka,“ doplnil.

Koalícia kritizuje opozíciu za blokovanie rokovania

Koaličné strany Smer-SD, Hlas-SD a SNS hovoria o blokovaní rokovania Národnej rady (NR) SR zo strany opozície. Uviedli to predsedovia poslaneckých klubov Smer-SD Ján Richter, Hlas-SD Róbert Puci a SNS Andrej Danko v spoločnom vyhlásení.

„Opozícia blokuje rokovanie NR SR. Robí tak napriek tomu, že si je plne vedomá, že vládna koalícia má parlamentnú väčšinu, ktorú však v súčasných hodinách nevie uplatniť pre krátkodobú hospitalizáciu jedného koaličného poslanca. Je smutné, že opozícia neváha zneužiť na úzke politické ciele aj onkologického pacienta,“ poznamenali.

Grendel: Vláda by mala podať demisiu

Situácia pred utorkovým hlasovaním ukázala, že vládna koalícia stratila väčšinu v parlamente, a tak stratila aj legitimitu vládnuť a mala by podať demisiu. Skonštatoval to poslanec Národnej rady (NR) SR Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Hnutie Slovensko hovorí v tejto súvislosti o chaose.

„Celé Slovensko a všetci občania SR sa za tie dva dni, keď bude akože Rudolf Huliak štrajkovať, môžu pýtať a my sa pýtame, čo si Rudolf Huliak vypýta za odmenu, že bude hlasovať s vládnou koalíciou,“ skonštatoval predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko, Za ľudí, KÚ Michal Šipoš.

Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) vyhlásila, že vládna koalícia nemá väčšinu, nie je schopná hlasovať za zákony, ktoré podľa ich slov považuje koalícia za veľmi potrebné pre občanov. „Vyzývame Roberta Fica (Smer-SD), aby občanom povedal, čo si Rudolf Huliak vypýtal za podporu vláde,“ uviedla s tým, že takýto chaos v parlamente ešte nevidela.

Podľa Remišovej táto vládna garnitúra namiesto konsolidácie a podpory občanov len obchoduje s dôverou verejnosti. „Slovensko si zaslúži stabilnú vládu, nie politické kupčenie s poslancami a požičiavanie hlasov,“ zdôraznila.

Parlament nebol pri utorkovom hlasovaní uznášaniaschopný. V pléne sa neprezentovalo dostatok poslancov, bolo ich len 75. Na doobedňajšom hlasovaní sa malo rozhodnúť aj o opozičných návrhoch na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS) a šéfa rezortu spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD).

Práceneschopný je poslanec za Hlas-SD Ján Blcháč. V pléne neboli prítomní ani nezaradení poslanci NR SR Rudolf Huliak, Pavol Ľupták a Ivan Ševčík. Tí už pred hlasovaním oznámili, že sa v utorok a stredu (30. 10.) nebudú zúčastňovať na rokovaní parlamentu. Očakávajú, že ich vládne strany pozvú ku koaličnému stolu a podpíšu memorandum o spolupráci.