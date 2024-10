Hrozí zastavenie ústavnej liečby psychiatrických pacientov, varuje AOPP

Uviedla to v reakcii na avizované kroky štátnej poisťovne, že od novembra nebude pokračovať v zmluvnom vzťahu so Psychiatrickou nemocnicou Philippa Pinela (PNPP) v Pezinku. Prezidentka AOPP Mária Lévyová vyzýva VšZP, aby hľadala dohodu v prospech pacienta.

„Uistenie štátnej poisťovne, že vie zabezpečiť adekvátnu liečbu v iných špecializovaných nemocniciach, je pri nedostatku kapacít v tejto oblasti otázne. Poisťovňa by mala namiesto otáznych prísľubov hľadať dohodu v prospech pacientov,“ uviedla Lévyová.

Podotkla, že viac ako stopäťdesiatim poistencom VšZP, ktorí sa aktuálne v Pezinku liečia, hrozí, že nedokončia liečbu. Zároveň, že PNPP je so 424 lôžkami najväčšou nemocnicou špecializovanou na oblasť duševného zdravia a liečbu závislostí na Slovensku. „Nedostupnosť liečby u psychiatrov, psychológov a v špecializovaných psychiatrických nemocniciach je aj bez takéhoto kroku štátnej poisťovne alarmujúca. V niektorých regiónoch pacienti čakajú len na ambulantnú liečbu aj dva mesiace, čo je pri týchto zdravotných problémoch vysoko rizikové nielen pre samotného pacienta,“ upozornila prezidentka asociácie.

Za nešťastný považuje AOPP aj spôsob komunikácie VšZP. „Tá totiž cez médiá tvrdí, že požiadavky Psychiatrickej nemocnice P. Pinela sú neprimerané. Nemocnica však upozorňuje, že aktuálne platby za zdravotnú starostlivosť boli v apríli tohto roka navrhnuté samotnou poisťovňou. Napriek tomu, ako aj chýbajúcim kapacitám v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti v oblasti duševného zdravia a boja so závislosťami, VšZP od augusta do októbra v pezinskej nemocnici odzmluvnila už 50 lôžok,“ poznamenala asociácia.

Verí, že vedenie štátnej poisťovne prehodnotí svoje rozhodnutie. „Každá diagnóza má dosahy na kvalitu života pacienta. V prípade diagnóz súvisiacich s duševným zdravím však môže nedostupnosť liečby takéhoto pacienta úplne paralyzovať, znemožniť mu pracovať, starať sa o rodinu a tým viesť až k fatálnym dôsledkom,“ poznamenala Lévyová. Zároveň upozornila, že v súlade s Chartou práv pacientov má pacient právo na poskytnutie zdravotnej starostlivosti na základe svojho zdravotného stavu a podľa stupňa zdravotného postihnutia.

Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela v Pezinku hrozí, že od novembra nebude mať zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. V praxi by to znamenalo prepustenie viac ako 150 pacientov uprostred začatej liečby. Nemocnica preto apeluje na VšZP na spoločné rokovanie. VšZP pre TASR reagovala, že je rokovaniam otvorená. K dohode však môže dôjsť iba vzájomným konsenzom oboch zmluvných strán.

VšZP minulý týždeň pripustila možnosť, že od novembra nebude pokračovať v zmluvnom vzťahu so Psychiatrickou nemocnicou Philippa Pinela v Pezinku. Nemocnica podľa poisťovne trvá na neprimeraných podmienkach. Pacientov by v prípade nepokračovania previezla do iných zariadení, s ktorými komunikuje. Poisťovňa podľa svojich slov vyvíja úsilie o pokračovanie zmluvy.