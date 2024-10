Proces s Depardieuom obvineným zo sexuálneho útoku odložili na marec

O posunutie procesu žiadali hercovi právnici, pričom sa odvolávali na jeho zlý zdravotný stav. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Depardieu sa na pondelňajšom pojednávaní nezúčastnil. Jeho právny zástupca povedal, že trpí vysokým krvným tlakom a problémami súvisiacimi s cukrovkou. „Gérard Depardieu je veľmi chorý a jeho lekári mu, žiaľ, zakázali zúčastniť sa na pojednávaní, preto požiada o odročenie na neskorší termín, aby sa mohol zúčastniť,“ povedal Depardieuov advokát len niekoľko hodín pred začiatkom pojednávania.

Depardieu nakrútil vyše 200 filmov a televíznych seriálov. Je obvinený zo zneužívania dvoch žien, ku ktorému údajne došlo počas natáčania filmu „Les Volet Verts“ (Zelené okenice) v roku 2021. Depardieu (75) obvinenia popiera.

Jednou z týchto žien, ktorých identitu nezverejnili, je 55-ročná kulisárka. Tvrdí, že Depardieu ju schmatol, dotýkal sa jej pása, pŕs a bokov, pričom mal obscénne poznámky. Svedkom tohto incidentu boli údajne traja ďalší ľudia. Druhou žalobkyňou je asistentka réžie toho istého filmu. Tá tvrdí, že Depardieu ju obchytkával na ulici aj priamo na filmovom pľaci.

Sedemdesiatpäťročný Depardieu bol v roku 2020 obvinený zo znásilnenia a vlani na jeseň bol nútený pozastaviť svoju kariéru, pretože bolo proti nemu vznesené obvinenie zo sexuálneho obťažovania a napadnutia. Depardieu vtedy napísal aj otvorený list, v ktorom uviedol, že ženy nikdy nezneužíval, a odsúdil svoje „lynčovanie mediálnym súdom“. Celkovo ho z rôznych sexuálnych deliktov obvinilo už približne 20 žien.

Jeho právny zástupca v pondelok agentúre Reuters povedal, že až bude Depardieuovo zdravie dostatočne dobré na to, aby sa na procese zúčastnil, predloží dôkazy o tom, že „sa stal terčom falošných obvinení“. Ak by herca uznali za vinného, hrozil by mu päťročný trest odňatia slobody a pokuta vo výške 75.000 eur.