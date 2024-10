Trump na mítingu prisľúbil deportovať "zlomyseľných" migrantov

Na nedeľnom predvolebnom mítingu v Madison Square Garden o demokratickej kandidátke Kamale Harrisovej tiež povedal, že je jedincom s veľmi nízkym IQ. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters a stanice CNN.

Trumpov míting sa podľa Reuters začal sériou vulgárnych a rasistických poznámok jeho spojencov a podporovateľov. Komik Tony Hinchcliffe Portoriko nazval „plávajúcim ostrovom odpadu“ a o Latinoameričanoch povedal, že „radi robia deti“. Tieto vyjadrenie kritizovali viacerí portorickí speváci ako Ricky Martin či Luis Fonsi. Benito Antonio Martínez Ocasio známy ako Bad Bunny reagoval zdieľaním videa Harrisovej na sociálnej sieti, čím podľa CNN naznačil podporu demokratickej kandidátky.

Hovorkyňa z Trumpovho volebného tímu Danielle Alvarezová o vtipe o Portoriku povedala, „že neodráža názory prezidenta ani jeho kampane“.

Bývalý starosta New Yorku a bývalý Trumpov právnik, Rudy Giuliani na mítingu tvrdil, že Harrisová je v izraelsko-palestínskom konflikte na „strane teroristov“.

Hoci sú Portoričania občanmi USA, nemôžu voliť vo všeobecných voľbách v USA. Ak sa presťahovali do pevninskej časti Spojených štátov, voliť môžu.

Harrisová v nedeľu navštívila portorickú reštauráciu vo Filadelfii v štáte Pensylvánia, ktorý patrí medzi tzv. „swing states“, kde sú šance na víťazstvo oboch kandidátov vyrovnané. V tomto štáte zároveň žije veľká komunita Portoričanov. Na sociálnych sieťach zdieľala video, v ktorom prisľúbila, že ako prezidentka bude „investovať do budúcnosti Portorika“

Trump sa v prejave zameral na nelegálnu migráciu. „Zachránim každé mesto, ktoré bolo napadnuté a dobyté,“ vyhlásil. Prisľúbil, že zakáže tzv. azylové mestá, ktoré odmietajú spolupracovať s federálnou vládou pri presadzovaní imigračných zákonov a bude sa odvolávať na zákon z roku 1798 s cieľom deportovať imigrantov so záznamom v registri trestov.

Američania sú na tom teraz podľa Trumpa horšie ako pred štyrmi rokmi. Oznámil novú politiku, ktorá má poskytnúť daňovú úľavu pre opatrovateľov, ktorí sa starajú o rodiča alebo iného člena rodiny.

Vyzdvihol tiež svoje zahraničnopolitické výsledky v čase, keď bol prezidentom. Povedal, že v úrade nebude začínať vojny, hoci dodal, že ak by Spojené štáty viedli vojnu s Čínou, „kopli by sme ich do zadku“.

Hillary Clintonová, ktorú Trump v prezidentských voľbách v roku 2016 porazil, ho obvinila z „rekonštrukcie“ pronacistického zhromaždenia, ktoré sa konalo v Madison Square Garden v roku 1939 v predvečer druhej svetovej vojny.