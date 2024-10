P. Žiga: Nevidím dôvod, prečo by vláda nemala vydržať ďalšie tri roky

Nevidí dôvod, prečo by nemala vydržať ďalšie tri roky. Podľa exministra spravodlivosti a podpredsedu KDH Viliama Karasa vidieť vo vláde rozvrat, nie systémové riešenia.

Karas tiež označil súčasnú vládnu koalíciu za zlepenec. „Ľudia hovoria, že sa im nežije lepšie ani bezpečnejšie,“ tvrdil.

V súvislosti so vstupom poslanca Dušana Muňka do poslaneckého klubu SNS vládna koalícia podľa Žigu vyriešila stratu jedného klubu, de jure sa nič neporušilo. Táto situácia podľa neho nevytvára precedens. Zdôraznil, že odchodom poslanca Muňka boli upravené aj výhody poslaneckého klubu Smer-SD. Rovnako ani vládna koalícia týmto prestupom nie je podľa Žigu ohrozená.

Prestup Muňka do SNS podľa Karasa do budúcna znamená, že sa bude robiť „koaličná matematika“, aby bolo „dobre“ pre najsilnejšiu stranu. „Pre mňa je kľúčové, že nastal stav, že koalícia má štvrtého koaličného partnera. Koalícia visí na šnúrkach huliakovcov. Keď sa vzoprú, bude problém, aby prechádzali zákony,“ konštatoval Karas. Prestup tiež Karas označil za „podfuk“ na občanov, keďže Muňko je stále členom Smeru-SD a deklaruje napĺňanie jeho programu.

Čo sa týka voľby predsedu parlamentu, Žiga tvrdí, že je len otázka času, kedy v rámci koalície dospejú k voľbe, debaty k tomu smerujú. Nevedel určiť, či voľba nastane ešte tento rok alebo až budúci. Ozrejmil, že majú viacero alternatív na funkciu predsedu, privítal by na tejto pozícii aj súčasného ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), túto diskusiu však zatiaľ nevedú. Deklaroval, že chod parlamentu je bezproblémový.

To, že predseda parlamentu nie je stále zvolený, je podľa Karasa znak toho, že v koalícii aj demokracii je kríza. Žiga s týmto tvrdením nesúhlasil. Karas pripomenul, že KDH na tento post ponúklo svojho poslanca Františka Mikloška, ponuka stále platí. Označil ho za osobu, ktorá vie viesť dialóg a spájať. Chápe však, že táto vec je záležitosťou koalície.

Neobsadenú pozíciu podpredsedu parlamentu by si podľa Karasa malo obsadiť hnutie Progresívne Slovensko. Žiga uviedol, že túto pozíciu patriacu opozícii sú pripravení zvoliť, platí to podľa neho aj o poste predsedu parlamentného osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti SIS. Nomináciu poslanca Martina Dubéciho (PS) na post podpredsedu parlamentu by Žiga akceptoval.