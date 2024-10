Smer-SD deklaruje podporu ministrovi spravodlivosti, podrží ho vo funkcii

Poslanci Smeru-SD sa ďalej nebudú zúčastňovať na schôdzi o odvolávaní Suska. Na piatkovej tlačovej konferencii to uviedol predseda poslaneckého klubu Smeru-SD Ján Richter. Myslí si, že všetky dôvody na jeho odvolanie už boli vyvrátené. Smer-SD je takisto podľa neho pripravený podporiť vo funkcii ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nominantka SNS), no plánuje si v pléne vypočuť argumenty na jej odvolávanie.

Dôvody na odvolanie Suska označil Richter za vymyslené. Kritizoval, že v pléne bolo v piatok pri odvolávaní minimum poslancov, ktorí návrh na odvolanie podpísali. Smer-SD tvrdí, že hlavnou iniciátorkou odvolávania je exministerka spravodlivosti a poslankyňa Mária Kolíková (SaS), pretože chce na Suska hodiť svoje zlyhania. „Zamerala sa veľmi významne na to, či bude alebo nebude plnený plán obnovy, a to je otázka, ktorá ju podľa mňa najviac trápi, pretože chce zo seba zhodiť vinu za to, akým zlým a neschopným spôsobom riadila plnenie plánu obnovy v rezorte,“ skonštatoval podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD).

Gašpar nevidí žiadne dôvody na odstúpenie ministra. „Naopak, vidím jasné dôvody, aby sa aj orgány činné v trestnom konaní zaoberali pôsobením poslankyne Kolíkovej na ministerstve spravodlivosti, aby sa zaoberali prípadne tým, čo zistil audit ministerstva spravodlivosti pri čerpaní niektorých prostriedkov z Fondu na podporu umenia alebo z podobných fondov,“ skonštatoval. Argumenty, ktoré súvisia so zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry alebo s prijímaním novely Trestného zákona, sú podľa neho len hrubým klamstvom a zavádzaním.

Opozícia chce odvolať Suska okrem iného pre jeho rozhodnutie podať dovolanie v prípade právoplatne odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a prerušiť jeho výkon trestu odňatia slobody až do rozhodnutia Najvyššieho súdu SR o dovolaní. Suska kritizujú aj za presadenie trestných kódexov. Šéf rezortu spravodlivosti si za svojimi krokmi stojí. Deklaruje, že v prípade Kováčika konal podľa štandardných inštitútov právneho systému.