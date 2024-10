Biden ocenil slovinského premiéra za pomoc s výmenou väzňov s Ruskom

V auguste sa uskutočnila najväčšia výmena väzňov medzi Ruskom a Západom od konca studenej vojny. Jej súčasťou bolo 24 ľudí vrátane amerického novinára Evana Gershkovicha, bývalého príslušníka americkej námornej pechoty Paula Whelana a novinárky stanice Rádio Sloboda (RFE/RL) Alsu Kurmaševovej. Na výmene sa podieľalo niekoľko krajín vrátane Slovinska, ktoré prepustilo zadržiavaných Rusov.

„Chcem sa poďakovať za vašu diplomaciu a vašu podporu a líderstvo,“ povedal Biden na začiatku stretnutia so slovinským premiérom v Bielom dome. „Umožnili ste to. To nie je zveličenie. Umožnili ste to,“ dodal.

Slovinsko prepustilo dvojicu ruských špiónov Arťoma Viktoroviča Dulčeva a jeho manželku Anu Valerevnu Dulčevovú, ktorí so svojimi dvoma deťmi žili v Ľubľane. Vydávali sa za Argentínčanov prevádzkujúcich startupovú IT spoločnosť a online umeleckú galériu. Dvojica údajne využívala slovinské hlavné mesto ako svoju základňu na cestovanie do susedných členských štátov NATO a EÚ, odovzdávanie príkazov z Moskvy a nosenie hotovosti ďalším ruským agentom. Zadržali ich v roku 2022.

Výmena väzňov podľa Goloba názorne ukázala, že s „malou pomocou pravých priateľov nie je nič nemožné“.

Golob je v poradí len tretím slovinským premiérom, ktorého pozvali do Washingtonu na stretnutie s americkým prezidentom v Bielom dome. Posledným premiérom Slovinska na takejto návšteve bol Janez Janša, ktorého v roku 2006 hostil vtedajší prezident George W. Bush.

Podľa Bieleho domu Biden a Golob rokovali o vojne na Ukrajine, energetickej bezpečnosti a spoločnom prístupe oboch krajín k západnému Balkánu.

Prezident USA minulý týždeň v Berlíne poďakoval za spoluprácu pri výmene väzňov aj nemeckému kancelárovi Olafovi Scholzovi. Nemecko súhlasilo s prepustením ruského občana Vadima Krasikova, odsúdeného za vraždu čečenského politika v Berlíne.