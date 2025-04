Tuskov poradca varuje USA pred uznaním ruskej expanzie

Ak by administratíva Donalda Trumpa uznala nové ruské hranice, ktoré boli rozšírené silou na úkor Ukrajiny, pre strednú a východnú Európu by sa prekročila „červená čiara“. Kowal to povedal pred nedeľným odletom do Washingtonu, kde sa má stretnúť s vysokými predstaviteľmi Kongresu a Trumpovým osobitným vyslancom pre Ukrajinu Keithom Kelloggom.

Kowal uviedol, že je jasný rozdiel medzi dočasnými riešeniami zameranými na ukončenie bojov na Ukrajine a splnením „ruských očakávaní uznať Krym, Donbas alebo iné časti Ukrajiny, čo by bola historická chyba“.

Dovoliť ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi rozširovať „imperiálne Rusko“ by bolo „strašné,“ povedal. Podľa neho je „je veľmi ťažké diskutovať o bezpečnosti na Ukrajine izolovane od všeobecnej bezpečnostnej otázky strednej Európy“. Poukázal pritom na Trumpovo vylúčenie európskych partnerov z mierových rokovaní.

„Pre politikov je veľmi jednoduché oddeliť politické záruky od obchodných záruk a od vojenských záruk, ale ak sa majú na Ukrajine investovať skutočné (korporátne) peniaze, budú žiadať seriózne americké záruky,“ povedal Kowal.

Financial Time pripomína, že v roku 1939 bolo Poľsko rozdelené nacistickým Nemeckom a Sovietskym zväzom. Neskôr sa dostalo do sovietskej sféry vplyvu po dohode z Jalty z roku 1945, ktorá zmenila usporiadanie Európy na konci druhej svetovej vojny.