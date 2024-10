Jozef Kiss: Pri kontrolách v podnikoch bola polícia povolaná len na súčinnosť

Uviedol to prezident FS Jozef Kiss na utorkovom Výbore Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť v súvislosti s policajnými raziami v podnikoch v Bratislave. Spolu so šéfom polície Ľubomírom Solákom zdôraznili, že polícia bola v medializovaných prípadoch povolaná len na súčinnosť. Akcie sa konali na základe podnetu od FS, zamerané boli na nelegálne zamestnávanie a kontrolu vydávania bločkov.

„Nešlo o razie, ale kontrolnú činnosť zameranú na ekonomickú trestnú činnosť,“ povedal Kiss novinárom po výbore s tým, že kontrolnú činnosť vykonávajú na základe analytických činností. Kiss tiež ozrejmil, že na Slovensku je problém s ekonomickou trestnou činnosťou, za celý rok zaznamenali 41 percent nepriznávaných tržieb. Z vyše 340 kontrolných akcií v Bratislave za tri mesiace bolo vyše 80 s pozitívnym nálezom. Išlo podľa neho o zábavné podniky a reštauračné zariadenia, kde je najväčší únik na daniach.

Štátna tajomníčka rezortu vnútra Lucia Kurilovská vysvetlila, že dve medializované akcie v bratislavských podnikoch boli zamerané na nelegálne zamestnávanie, nelegálne pobyty osôb či vydávanie bločkov. Na základe operatívnej činnosti mala polícia informáciu, že sa v podnikoch môžu nachádzať osoby, ktoré majú pre vlastnú potrebu aj distribúciu rôzne omamné a psychotropné látky. „Nebola to plánovaná akcia, kde sa ide natvrdo zasahovať,“ ozrejmil Solák s tým, že policajti participujú po dohode s FS.

Kiss odmieta, že by sa išli perzekvovať dva konkrétne podniky, myslí si, že vážna drogová činnosť sa nemá zľahčovať. Podobne sa vyjadril aj člen výboru Marián Saloň (Smer-SD), ktorý ocenil nulovú toleranciu drogovej činnosti. „Ak si policajti a finančná správa robili svoju robotu, treba im poďakovať,“ zdôraznil. Opozícii odkázal, aby neriešili, aké množstvo drogy sa našlo.

Opoziční poslanci spomínali svedectvá účastníkov akcií, ktorí označovali zásah za neprimeraný. Člen výboru Jaroslav Spišiak (PS) dodal, že sa mu nepotvrdilo, že by išlo o plánovanú akciu, ktorá by bola zameraná na „istý typ mládeže“.

Poslankyňa Mária Kolíková (SaS) vyzvala vedenie ministerstva vnútra, aby sa zasadilo o dôsledné preverenie primeranosti postupov polície. „Vyzvali sme štátnu tajomníčku Kurilovskú, aby sa spoločne s ministrom vnútra zasadili za to, aby boli postupy polície preverené. Urobiť tak môže Úrad inšpekčnej služby. Ministerstvo vnútra sa nemôže alibisticky vyhovárať na to, že ľudia nepodali sťažnosti a tak nič preverovať nemusia,“ uviedla v stanovisku. Člen výboru Juraj Krúpa (SaS) sa zaujímal, či existuje stratégia štátu voči organizovanej drogovej trestnej činnosti. „Namiesto toho, aby sme sa zameriavali na to, že chceme bojovať proti dílerom a organizovanej drogovej činnosti, uchyľujeme sa k represáliám a buzerovaniu mladistvých po podnikoch, po uliciach,“ myslí si Krúpa.