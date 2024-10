Generál Luong Cuong sa stal novým prezidentom Vietnamu

Do tejto funkcie ho v pondelok zvolilo všetkých 440 poslancov, ktorí sa zúčastnili na schôdzi parlamentu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Šesťdesiatsedemročný Cuong sa stal prezidentom po To Lamovi, ktorý bol do tejto funkcie zvolený v máji tohto roka. Po júlovom úmrtí Nguyena Phu Tronga prevzal To Lam aj oveľa vplyvnejšiu funkciu generálneho tajomníka Komunistickej strany Vietnamu.

Cuong doteraz zastával kľúčovú funkciu na sekretariáte komunistickej strany, po jej generálnom tajomníkovi, prezidentovi, premiérovi a predsedovi parlamentu bol tak piatym najvyššie postaveným funkcionárom v štáte. Je tiež členom politbyra, najvyššieho rozhodovacieho orgánu strany.

Prezident má vo Vietname malé právomoci, krajinu však zastupuje na stretnutiach na vysokej úrovni so zahraničnými predstaviteľmi. Počas svojho krátkeho pôsobenia vo funkcii prezidenta sa To Lam okrem iného stretol s lídrami Číny, Ruska a Spojených štátov.

Očakáva sa, že najnovšia zmena na poste prezidenta prinesie určitú stabilitu do vnútornej politiky Vietnamu, ktorú v poslednom čase poznačila séria výmen na vysokých postoch, konštatuje Reuters. Krok To Lama, bývalého šéfa polície, vzdať sa prezidentského úradu naznačuje dosiahnutie kompromisu v oblasti rozdelenia moci v rámci strany, uviedli viacerí diplomati.

V uplynulých mesiacoch odstúpili vo Vietname počas rozsiahlej protikorupčnej kampane dvaja prezidenti a predseda parlamentu. Nové rozdelenie moci by malo vydržať do roku 2026, keď sa po piatich rokoch bude vo Vietname opäť reorganizovať politické vedenie.