Na východe pribúdajú otravy hubami, siedmi pacienti skončili na JIS

V interných ambulanciách Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) v Košiciach pribúdajú intoxikácie hubami. Hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová potvrdila, že v posledných dvoch týždňoch v dôsledku nevhodnej konzumácie húb museli hospitalizovať 11 ľudí, z nich siedmi si vyžadujú zdravotnú starostlivosť na Jednotke intenzívnej starostlivosti. V jednom prípade ide o otravu muchotrávkou zelenou.

„V rozlišovaní húb často poradia mobilné aplikácie, no nemusia to byť stopercentní spoľahliví radcovia,“ upozornila hovorkyňa. Zdravotným ťažkostiam po konzumácií húb sa môžu návštevníci prírody podľa nej vyhnúť, ak dodržia odporúčania odborníkov. Dôležité je nezbierať a nekonzumovať huby, ktoré nepoznajú, alebo si nimi nie sú istí, príliš staré ani príliš mladé huby. Huby netreba dlhodobo uskladňovať a je nutné ich dostatočne tepelne upraviť. „Sporné huby by nemali konzumovať predovšetkým deti do desať rokov, tehotné a dojčiace ženy,“ dodáva Šustová.

Príznaky otravy hubami závisia od konkrétneho druhu, množstva a spôsobu spracovania, keďže rôzne druhy obsahujú rôzne toxíny, ale aj od veku konzumenta a jeho chronických ochorení. „Najčastejšie sú gastrointestinálne príznaky, ako nevoľnosť, pocit na zvracanie, zvracanie, hnačky, kŕče a bolesti brucha. Môžu sa vyskytnúť pri otrave jedovatými hubami, aj po požití jedlých húb, ktoré sú dlhodobo nesprávne skladované a nedostatočne alebo nesprávne upravené,“ vysvetľuje zástupkyňa prednostu IV. internej kliniky UNLP Lucia Kizeková. Niektoré druhy, napríklad strmuľky a niektoré vláknice, môžu vyvolať neurotoxické príznaky, ako suchosť v ústach, červeň v tvári, búšenie srdca, pocit tepla, dezorientácia či nepokoj. Pre holohlavce sú zase typické halucinogénne príznaky.

Kizeková upozorňuje, že je dôležité príznaky nepodceniť a po objavení sa ťažkostí čo najskôr vyhľadať lekársku pomoc. Ak sú dostupné časti húb alebo celé plodnice, je potrebné priniesť ich so sebou. „Po vyšetrení intoxikovaného pacienta kontaktujeme Národné toxikologické informačné centrum. Odoberáme vzorky krvi, moču, prípadne aj húb a posielame na rozbor do Ústavu súdneho lekárstva. Pacient je zvyčajne hospitalizovaný. Liečba závisí od príznakov a výsledkov toxikologickej analýzy,“ dodáva lekárka a upozorňuje najmä na muchotrávku zelenú, ktorá môže svojím vzhľadom pripomínať iné jedlé huby - bedľu alebo plávku. Prvotné ťažkosti sa po otrave síce môžu zmierniť, ide však len o prechodné zlepšenie. „Na štvrtý až piaty deň dochádza k rozvoju kómy, zlyhaniu pečene a obličiek,“ varuje odborníčka.