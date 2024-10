Zneužívaním rezervačného systému cudzineckej polície sa zaoberajú OČTK

Uviedol to hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann. Zároveň deklaroval, že rezort urobil opatrenia pre elimináciu priestoru pre zneužitie a zabránenie ďalším výpadkom.

„Vzhľadom na situáciu Úrad hraničnej a cudzineckej polície monitoruje stav vyťaženosti jednotlivých pracovísk a termíny sa presúvajú tam, kde to kapacity umožňujú, keďže cudzinca možno vybaviť na ktoromkoľvek pracovisku na Slovensku,“ uviedol Neumann.

Na efektivitu systému podľa neho vplýva aj fakt, že značná časť klientov sa na zaregistrovaný termín nedostaví. Na niektorých pracoviskách to je až v 30 percentách prípadov. Hovorca zároveň pripomenul, že počty termínov sú prispôsobené kapacitám pracovísk cudzineckej polície.

Ministerstvo podľa Neumanna pripravuje v blízkej budúcnosti opatrenia, vďaka ktorým sa agenda cudzineckej polície zefektívni.

Únia miest Slovenska sa na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) pred časom obrátila so žiadosťou o sfunkčnenie rezervačného systému pre registráciu cudzincov na podanie žiadosti o pobyt v SR a o prijímanie žiadostí na oddeleniach cudzineckej polície tak, ako to upravuje zákon o pobyte cudzincov. Minister tento týždeň potvrdil medializovaný prípad o kšeftovaní s termínmi na vybavovanie na cudzineckej polícii. Hovoril vtedy o podozrení na infiltráciu priekupníkov do rezervačného systému.