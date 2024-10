Francúzsko postihli silné záplavy, v Paríži zabil muža padajúci strom

V Paríži prišiel o život muž, ktorého zasiahol padajúci strom. Dve deti vo veku tri a päť rokov utrpeli zranenia, uviedli miestne médiá. TASR informuje podľa agentúry DPA.

Meteorologická služba Météo France vydala najvyšší, tzv. červený stupeň varovania pre šesť departementov v južnej časti krajiny, a druhý najvyšší, oranžový stupeň varovania pre ďalších 34 regiónov. Najviac zrážok spadlo vo štvrtok večer.

Heavy rain causes severe flooding in Mandelieu-La Napoule, France.



Roads submerged, homes affected.



Emergency services on scene.



Residents advised to stay indoors and avoid travel.



Stay safe, France! #FranceFloods #WeatherAlert pic.twitter.com/kTISxr7iIw