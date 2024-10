Dubéci: Žiadnu správu o atentáte som nežiadal, koalícia sa snaží trápne vykrútiť

„Žiadna podobná správa nebola zaradená na ďalšie rokovanie výboru pre kontrolu činnosti SIS a nie je k nej prijaté žiadne uznesenie výboru,“ uviedol Dubéci v reakcii na štvrtkové vyjadrenia podpredsedu osobitného kontrolného výboru Národnej rady (NR) SR pre kontrolu činnosti SIS Petra Šucu (Smer-SD).

Šuca, poverený riadením výboru oznámil, že na budúci týždeň v stredu (23. 10.) a vo štvrtok (24. 10.) sa uskutoční mimoriadne i riadne rokovanie výboru, ktoré sa má zaoberať činnosťou SIS v súvislosti s vyšetrovaním atentátu. Vo štvrtok sa poslanci majú zaoberať informáciou riaditeľa SIS o bezpečnostných rizikách, súvisiacich s politickým extrémizmom. Túto informáciu si mal podľa Šucu vyžiadať práve Dubéci na rokovaní výboru 2. októbra. Šuca tvrdí, že pri žiadosti o túto informáciu „bola priamo debata o atentáte na premiéra“.

Opozícia sa obáva zneužitia SIS v súvislosti s vyšetrovaním okolností atentátu na premiéra 15. mája v Handlovej. S koalíciou sa prie o to, akým spôsobom bola do vyšetrovania angažovaná SIS. Konfrontáciu akcelerovali výroky ministra vnútra po utorkovom (15. 10.) rokovaní vlády o tom, že SIS pracuje na správe o atentáte. Na následné medializované informácie o tom, že správu SIS si objednal premiér, ministerstvo vnútra reagovalo, že minister len potvrdil, že premiér si ako oprávnený prijímateľ informácií vyžiadal od SIS správu o bezpečnostných rizikách spojených s ďalším možným pokusom o atentát na jeho osobu, na čo má z titulu svojej funkcie zákonný nárok. Nemyslel však tým na správu o atentáte z 15. mája, na ktorom pracuje polícia aj v spolupráci so SIS.