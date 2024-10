Zelenskyj na summite EÚ: Ukrajina vníma NATO ako bezpečnostný dáždnik

Zelenskyj pripomenul, že počas stretnutia s lídrami EÚ povedal, že Ukrajina musí byť „v silnej pozícii“ pred ďalším mierovým summitom s Ruskom, a to je aj podstatou jeho „plánu víťazstva“, že Ukrajina nechce byť silná len na fronte, ale v budúcnosti aj ako štát ako taký. Potvrdil tiež, že aj bez výraznejšej podpory pre tento plán a popri tom ako bude ďalej brániť svoje územie pred agresormi, Kyjev bude pracovať na príprave budúcoročného mierového summitu.

Na otázky či bude Ukrajina pokračovať v boji proti

Rusku, aj keď západní spojenci nepodporia jeho plán víťazstva, odpovedal kladne. Vyjadril však nádej, že spojenci zo Západu dodržia svoje záväzky posilniť obranyschopnosť Ukrajiny, v opačnom prípade by to bola dobrá správa iba pre Rusko.

Viacero otázok sa týkalo pozvánky Ukrajiny do NATO. Zelenskyj uviedol, že už len samotná perspektíva vstupu do Aliancie je nádej pre jeho ľud a dodáva mu silu.

„NATO je bezpečnostný dáždnik pre nich, je to jediná nádej a istota. A ľudia sú naše najdôležitejšia zbraň,“ povedal. Doplnil, že splnenie záväzkov o dodávkach zbraní s dlhým doletom, ktoré umožnia zasiahnuť ciele na ruskom území, bude signálom, že Ukrajina nie je osamotená, a šancou na skoršie ukončenie vojny.

Potvrdil, že o tomto pláne a o vstupe do NATO hovoril aj s predstaviteľmi USA, Joeom Bidenom, Kamalou Harrisovou aj Donaldom Trumpom. Exprezidentovi USA vysvetlil, ako Rusko porušilo Budapeštianske memorandum a naznačil, že Ukrajina nechce jadrové zbrane na svoju obranu a ako záruka bezpečnosti jej postačí členstvo v Severoatlantickej aliancii.

Zelenskyj odpovedal aj na otázky o severokórejských vojakov na bojisku. Podľa neho ukrajinská tajná služba má informácie, že niekoľkí severokórejskí dôstojníci už boli rozmiestnení na ukrajinských územiach okupovaných Ruskom. Upozornil, že rovnaké zdroje tvrdia, že Severná Kórea je pripravená vyslať celkovo 10.000 vojakov po boku ruskej armády do boja proti Ukrajine, čím by došlo k priamemu zapojeniu ďalšej krajiny do vojny. Irán Rusku síce pomáha zásielkami dronov, ale vojakov neposiela.

Ukrajinský prezident pobyt v Bruseli, po stretnutí s lídrami EÚ, predsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Metsolovou a zástupcami médií využije na stretnutie s ministrami obrany členských krajín NATO. Aj im predloží a vysvetlí svoj plán víťazstva. Vo štvrtok večer sa očakáva jeho spoločné vystúpenie pre médiá s novým generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem.