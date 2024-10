Pre záhadné čierne gule uzavreli v Sydney niekoľko pláží

Miestna správa predmestia Waverly informovala, že preventívne uzavrela pláže Bondi, Bronte a Tamarama, miestna správa susedného predmestia Randwick uzavrela ďalšie štyri pláže na juhu. Pláže Bondi a Maroubra na juhu neskôr opätovne otvorili.

Podľa predbežných skúšok vykonaných miestnou správou predmestia Randwick by mohlo ísť o dechtové gule zo zmesi ropy a odpadovej drte.

What began as a beach mystery today turned into an environmental and health emergency, as hundreds of grimey looking black balls smothered Coogee. @DamoNews #9News pic.twitter.com/EjUeYDizjn