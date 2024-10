Opozícia namieta dôveryhodnosť správy SIS o atentáte na premiéra

Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka sa obáva, že si ju objednal predseda vlády a chce ju zneužiť proti opozícii. Kresťanskí demokrati poukazujú na to, že SIS podlieha priamo Ficovi, a neočakávajú, že správa nebude obsahovať fabulácie. Hnutie Slovensko zase hovorí o zneužívaní SIS. Vyplýva to z ich vyjadrení.

„Pokiaľ ide o situáciu so správou, ktorú mala údajne na objednávku premiéra vypracovať SIS, tak to vo mne prehlbuje nedôveru. Vyšetrovať má polícia. Máme vedieť závery od polície a prokuratúry. Tajná služba, pochopiteľne, môže vypracovávať vlastné stanoviská, prípadne vlastnú analýzu, ale mne sa zdá, dúfam, že sa tie obavy rozptýlia, že si premiér od tajnej služby objednal materiál, ktorý potom chce zneužiť proti opozícii,“ skonštatoval Šimečka. Zároveň poukázal na chaos pri komunikácii o možnom objednávateľovi správy.

Ani KDH neočakáva, že správa bude vyvážená a nebude obsahovať fabulácie či dezinformácie. Argumentovalo tým, že SIS podlieha priamo premiérovi, ktorý je v tejto veci poškodeným. Upozornilo na to, že viesť vyšetrovanie a obstarávať dôkazy relevantné pre samotné trestné konanie a odsúdenie páchateľa môže iba prokuratúra. „KDH berie na vedomie informáciu, že SIS predloží do Národnej rady (NR) SR správu o vyšetrovaní atentátu. No vzhľadom na charakter, povahu a dôveryhodnosť zdrojov, s ktorými pracuje SIS, hnutie očakáva, že pred NR SR predstúpi generálny prokurátor a bude poslancov informovať o relevantných faktoch a dôkazoch, ktoré prinieslo vyšetrovanie,“ uviedlo hnutie v utorkovom (15. 10.) stanovisku.

Hnutie Slovensko v tejto súvislosti hovorilo o škandále a zneužití SIS. Poukázalo na údajnú objednávku správy premiérom a odmietlo jeho argumentáciu. V stredajšom stanovisku vyzvalo premiéra, aby „zastavil svoje spravodajské hry“. Ničí tým podľa neho dôveryhodnosť slovenských bezpečnostných zložiek pred zahraničnými spojencami. Poslankyňa parlamentu Veronika Remišová (Slovensko, KÚ, Za ľudí) sa zase v utorok vyjadrila, že pribúdajú náznaky, že atentát hrubo zneužije vládna moc. Tvrdí, že verejnosť je o vyšetrovaní málo informovaná. Kritizovala okrem iného aj správu SIS. „Ak sa namiesto zistení nezávislého a nestranného súdu bude podsúvať verejnosti objednaná rozprávka od Gašparovej tajnej služby, načo má táto krajina zákonné inštitúcie, súdy, prokuratúru?“ spýtala sa.

Premiér Fico v stredu poprel, že by si od SIS vyžiadal správu o atentáte na jeho osobu. Povedal, že ak tak niekto urobil, boli to opoziční poslanci na parlamentom výbore na kontrolu činnosti SIS. Jeho reakcii predchádzalo vyjadrenie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), že Fico si ako oprávnený prijímateľ informácií vyžiadal od SIS správu o bezpečnostných rizikách spojených s ďalším možným pokusom o atentát na jeho osobu. Rezort vnútra spresnil, že má na to z titulu svojej funkcie zákonný nárok a nebola tým myslená správa o atentáte zo dňa 15. mája v Handlovej.