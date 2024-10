Do auta sudcu Klimenta nacúval iný sudca. Bolo to úmyselné, tvrdí Kliment

Disciplinárne obvinený sudca Juraj Kliment vo svojej výpovedi pred Senátom Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR tvrdil, že sudca Peter Paluda do jeho auta nacúval úmyselne.

Kliment tiež poukázal na to, že sudca Paluda ho na parkovisku súdu slovne provokoval. „Vedel, že ja som vodič toho vozidla. Nedal som mu prednosť v jazde, pretože ju nemal,“ vysvetlil Kliment. Paluda mu do auta podľa neho nacúval úmyselne. Vyvrátil aj Paludove tvrdenia o tom, že by po náraze do jeho auta vystúpil, aby skontroloval situáciu.

Kliment svoje konanie opísal ako nutnú obranu. „Chytil som ho za golier a dvakrát som ním zatriasol,“ ozrejmil.

Spoločný návrh na začatie disciplinárneho konania voči sudcovi Najvyššieho súdu (NS) SR Klimentovi podali Sudcovská rada NS SR spolu s predsedom súdu Jánom Šikutom. Návrh sa týka incidentu na parkovisku Kancelárie Najvyššieho súdu na Panónskej ulici v Bratislave zo 17. októbra 2023, konkrétne fyzického útoku sudcu vo vzťahu k inému sudcovi na verejnosti.