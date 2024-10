Hnutie Slovensko chce zaviesť odvody zo štátnych príspevkov pre politické strany

Odôvodnilo to tým, že na konsolidácii verejných financií by sa mali podieľať aj politici. Na tlačovej konferencii to v pondelok vyhlásili poslanci Národnej rady (NR) SR Michal Šipoš a Roman Mikulec (obaja Slovensko, Za ľudí, KÚ).

„Čím bohatšia strana, čím väčší príspevok, tým viacej daní, zaplatia do štátnej kasy. Aby politici ukázali, že sú solidárni s obyčajnými ľuďmi, s chudobnými ľuďmi. S tými, ktorí najviac pocítia túto konsolidáciu,“ vyhlásil Šipoš.

Strana, ktorá dostáva ročný príspevok vo výške jedného až dvoch miliónov eur ročne by z neho mala odviesť 10 percent. V prípade príspevku vyššieho ako dva milióny eur by bol odvod 50-percentný. Odvod by sa netýkal strán či hnutí, ktorých príspevok je nižší ako jeden milión eur.

Podľa Mikulca by najviac zaplatila strana Smer-SD. „Nech začne sám od seba pán premiér Fico a rovnako tak aj poslanci NR SR,“ vyzval. Pripomenul zvyšovanie paušálnych náhrad pre ministrov vlády. Koaličná Slovenská národná strana by odvod podľa poslancov platiť nemusela, pretože príspevok má nízky.

Šipoš si myslí, že všetky strany na svoje fungovanie potrebujú podobne vysoké finančné prostriedky. „Tak isto potrebujú tlačového hovorcu, sekretárky, priestor. Jedna strana aj druhá,“ vysvetlil.