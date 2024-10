Na stretnutí pohrebníkov v Lučenci vytvorili nové slovenské rekordy

Do najväčšej kolóny pohrebných vozidiel sa ich zapojilo 25, z toho jeden koč z Českej republiky. TASR o tom v nedeľu informoval zakladateľ a komisár Knihy slovenských rekordov Igor Svítok.

Dodal, že v súťaži vo výkope hrobov slovenský tím z Bolerázu vykopal hrob do hĺbky 86 centimetrov za jednu hodinu. „Tým ustanovil nový slovenský rekord,“ spomenul. Certifikát z Knihy slovenských rekordov si prevzalo súťažné duo, ktorého členmi boli Jozef Petrovič a Jozef Oláh. Vo výkope hrobov zvíťazilo družstvo z Maďarska.

Svítok uviedol, že na súťaž prišli aj pohrebné služby z Komárna, Skalice či Malaciek. Z Českej republiky to bola pohrebná služba zo Znojma a z Maďarska z mesta neďaleko Debrecínu. Tretie miesto s hĺbkou hrobu 80 centimetrov získalo pohrebníctvo z Komárna s členmi Jánom a Jozefom Árpásovcami. „Ostatným družstvám nevošiel do výkopu rám s rozmermi 200 krát 80 centimetrov, preto neboli započítaní do vyhodnotenia,“ zdôraznil.

Stretnutie subjektov pôsobiacich v oblasti pohrebníctva a kremačných služieb bolo v Novohrade v piatok a v sobotu (11.- 12. 10.). Prvý ročník medzinárodnej súťaže vo výkope hrobov zorganizovali v roku 2016 v Trenčíne. Cieľom podujatia bolo prezentovať a spropagovať náročnú profesiu v očiach širokej verejnosti. „Chceme ukázať ťažkú prácu hrobára, ktorý musí hrob vykopať či prší, fúka alebo sneží. Na tieto pozície sa hlási veľmi málo mladých ľudí, nie je to jednoduchá práca,“ skonštatoval Ladislav Stríž, predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb, ktorá podujatie organizovala.