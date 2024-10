Šutaj Eštok: Hlas bude tlačiť, aby do konca roka zvolili predsedu NR SR

Šutaj Eštok pripomenul, že post predsedu parlamentu prináleží strane Hlas-SD. Deklaruje, že urobia všetko preto, aby si túto „domácu úlohu“ splnili v čo najkratšom čase. Nemyslí si, že by malo byť normálne, aby bol tri roky na tomto poste poverený predseda. „Budeme tlačiť na to, aby bol zvolený do konca roka. Nevidím dôvod, prečo by náš nominant nemal byť zvolený už na októbrovej schôdzi,“ povedal.

Trvá zároveň na tom, aby bol za predsedu NR SR zvolený Richard Raši. Zopakoval, že sám o danom poste neuvažuje, spokojný je vo funkcii ministra vnútra. Podľa jeho vyjadrení však túto možnosť úplne nevylúčil. Na tému voľby predsedu parlamentu sa bude baviť s lídrom Smeru-SD Robertom Ficom aj šéfom SNS Andrejom Dankom. Hľadať dohodu budú vo vnútri koalície a na koaličných radách. Zároveň víta, že Danko verejne uviedol, že o pozíciu predsedu parlamentu už nemá záujem.

Karas pripomenul, že predseda parlamentu je druhým najvyšším ústavným činiteľom a jeho absenciou rastie autorita premiérovi. „A premiér si to náležite užíva a robí to dobre. Ale toto nie je v prospech štátu,“ podotkol Karas.

Predseda parlamentu je podľa neho potrebný na vedenie dialógu. Je však treba človeka s autoritou, ktorý to „ukočíruje“ a dohodne sa aj s opozíciou. „My ale nemáme lídra. V Národnej rade nie je ústavne vyžadovaná funkcia predsedu parlamentu a my sa na to pozeráme a posúvame to z mesiaca na mesiac,“ poznamenal Karas, ktorý to nepovažuje za normálne vládnutie. Budú požadovať, aby koalícia predsedu parlamentu zvolila, inak je to signál, že veci nefungujú. Znamená to aj pokles dôvery v inštitúcie.