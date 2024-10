Do Bratislavy sa opäť doplaví replika rímskej veslice Danuvina Alacris

Veslica zakotví na sútoku riek Dunaj a Morava pri Bráne slobody v bratislavskom Devíne. Pri tejto príležitosti čaká návštevníkov program, ktorý pripravil Mestský ústav ochrany pamiatok (MÚOP) v spolupráci s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom (BKIS) a Múzeom mesta Bratislavy (MMB).

„Zvedavci sa dozvedia zaujímavosti o stavbe lode priamo od autora, profesora Borisa Dreyera,“ približujú organizátori s tým, že pripravený je tiež workshop pre rodiny s deťmi, archeologický výklad spojený s prezentáciou zbierkových predmetov či ukážky rímskeho súboja v podaní historickej skupiny SCEAR. Pre filatelistov sú pripravené korešpondenčné lístky s vyobrazením lode a príležitostná pečiatka - Rímska veslica Danuvina Alacris na Slovensku.

Danuvina Alacris sa ešte koncom septembra nachádzala v rakúskom Tullne, kde začala svoju slovenskú plavbu. Neskoroantickú loď typu Lusoria postavila Univerzita Friedricha Alexandra v Erlangen-Norimbergu pod vedením Dreyera v období od júla 2020 do júla 2022 pomocou rímskych remeselných metód. Ako predloha pri stavbe veslice slúžili staviteľom dva vraky objavené pri stavbe hotela v Mainzi.

Z Devína popláva loď dole Dunajom do Karloveského ramena, kde na noc zakotví. Následne sa presunie do bezpečného prístavu, ktorým sa do júna 2025 stane Danubiana Meulensteen Art Museum. Vedenie múzea moderného umenia tam pre rímsku veslicu pripravilo mólo, počas budúcej jari tam bude vystavená pre návštevníkov.