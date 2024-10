Michelko predpokladá do 15. októbra dohodu Šaška so zdravotníkmi

V prípade dohody očakáva, že prezident Peter Pellegrini konsolidačný balík podpíše. Uviedol to v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Poslankyňa Irena Bihariová z opozičného PS tvrdila, že hnutie bude apelovať, aby hlava štátu balík nepodpísala.

„Minister jednoznačne povedal, že do 15. októbra, kedy sa má uzavrieť štátny rozpočet a má prísť do parlamentu, chce urobiť všetky možné rokovania, aby sa vyšlo odborárom a sektoru v ústrety, aby sa lekári udržali na Slovensku,“ povedal Michelko. Poznamenal, že podpis prezidenta pod konsolidáciu bol podmienený práve rokovaniami. „Myslím, že minister ide týmto smerom, čiže do 15. predpokladám dohodu a nevidím dôvod na nepodpis. Ak sa dohodnú odborári s ministrom, tak to (prezident, pozn. TASR) podpíše,“ vyhlásil.

PS podľa Bihariovej nebude tlačiť na prezidenta, aby balík nepodpísal. Bude však na to minimálne apelovať. „My sme ho už nedávno vyzvali, keď začal s vecnou kritikou, s ktorej obsahom sa stotožňujeme, aby možno od prvého 'slabučkého hryzkania' prešiel aj ku konkrétnym skutkom a toto je tá príležitosť,“ poznamenala.

Michelko nevidí problém v tom, že Šaško nie je lekár. „Problémy zdravotníctva nie sú medicínske, ale predovšetkým ekonomické,“ podotkol. Podľa Bihariovej až tak nezáleží na tom, z akého odboru má minister vzdelanie, ale či má podporu premiéra Roberta Fica (Smer-SD). „Mal by zaklopať premiérovi a dohodnúť garancie podpory a prioritizácie, lebo ak ich nemá, tak zároveň to zaklopanie by malo byť aj posledné,“ skonštatovala poslankyňa.

Ďalšia výmena „na spadnutie“ medzi ministrami podľa Michelka v najbližšom období nie je. Bihariová si myslí, že niekde by výmeny boli namieste. Neočakáva však, že by k nim došlo z vlastnej sebareflexie ministrov.

Koalícia a opozícia sa nezhodujú pri výrokoch Fica voči novinárom. Michelko výroky predsedu vlády neodsúdil, za červenú čiaru podľa neho nezašiel, aj politik má podľa neho právo na emócie. Podľa Bihariovej premiér „prekročil niekoľko míľ červenú čiaru“. Michelko si nemyslí, že je realistické, aby novinári boli len vyštudovaní žurnalisti. Na margo vládneho zákona o úrade na reguláciu práce novinárov poznamenal, že ešte nie je v paragrafovom znení. Až keď bude, je možné podrobiť ho kritike. Bihariová s iniciatívou daného úradu nesúhlasí, podľa nej má Rada pre mediálne služby dostatočné kompetencie.

Michelko nepredpokladá, že by malo v blízkej budúcnosti dôjsť k ďalšej konsolidácii. Je však presvedčený, že zákon o dlhovej brzde potrebuje revíziu. Odchodu automobiliek zo Slovenska sa neobáva. Po zastavení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu má Slovensko podľa neho iné alternatívy, avšak drahšie. Bihariová sa nechala počuť, že pri konsolidácii treba šetriť na strane štátu. Spýtala sa, či bolo potrebné zriadiť ministerstvo športu. Slovensko sa podľa nej vie odpojiť od ruského plynu.