Trump v závere kampane žiada o vojenskú ochranu, Biden súhlasí

Volebný tím amerického exprezidenta Donalda Trumpa, ktorý je kandidátom Republikánskej strany v nadchádzajúcich prezidentských voľbách, v piatok požiadal o poskytnutie vojenských lietadiel a vozidiel na ochranu Trumpa počas posledných týždňov prezidentskej kampane. Prezident USA Joe Biden v reakcii nariadil, aby príslušné orgány republikánskeho kandidáta chránili v rovnakej miere ako úradujúceho prezidenta. Biden vyhlásil, že pokiaľ do tohto statusu spadá vojenská ochrana, mala by byť Trumpovi pridelená. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na denníky Washington Post a New York Times (NYT).

Žiadosť prichádza po jednom atentáte a jednom pokuse o atentát na amerického exprezidenta. Trumpov volebný tím taktiež minulý mesiac uviedol, že ho predstavitelia amerických spravodajských služieb informovali o hrozbách atentátu na jeho osobu zo strany Iránu.

Predstaviteľ Tajnej služby USA (USSS), ktorá je poverená ochranou prezidentských kandidátov, uviedol, že „bývalý prezident má najvyššiu úroveň ochrany“. Potvrdil tiež, že jeho volebný tím požiadal o ešte väčšiu ochranu. „USSS bude naďalej ostražitá a podľa potreby bude naďalej upravovať a posilňovať svoje opatrenia s cieľom minimalizovať hrozby,“ dodal predstaviteľ USSS.

NYT uvádza, že túto vec Trumpov volebný tím konzultoval so šéfom kancelárie Bieleho domu Jeffreym Zientsom, ako aj úradujúcim šéfom USSS Ronaldom Roweom.

Americký denník taktiež tvrdí, že podľa štyroch informovaných zdrojov musel Trumpov tím preložiť alebo úplne zrušiť niektoré predvolebné podujatia z dôvodu nedostatku primeranej ochrany. Jeho tím taktiež požiadal o rozšírenie leteckých obmedzení nad Trumpovými obydliami a predvolebnými mítingmi, ako aj o poskytnutie nepriestrelného skla.

Reuters pripomína, že po júlovom atentáte na Trumpa musela USSS reagovať na rozsiahlu kritiku, ktorá viedla k odstúpeniu jej riaditeľky Kimberly Cheatleovej.

Voľby, v ktorých sa Trump postaví proti viceprezidentke Kamale Harrisovej z Demokratickej strany, sa uskutočnia 5. novembra.