Tornáda zabili pred príchodom hurikánu Milton na Floride najmenej 4 ľudí

Ešte predtým ako hurikán Milton vôbec dorazil na pevninu, postihli v stredu ráno južnú Floridu výdatné dažde a tornáda. Mimoriadne ťažko bola zasiahnutá obec Spanish Lakes Country Club pri meste Fort Pierce na pobreží Atlantického oceánu, kde boli zničené mnohé domy. Tornáda si v tejto oblasti vyžiadali aj životy štyroch ľudí, uviedol úrad okresného šerifa.

Ešte pred príchodom hurikán Milton bolo v oblasti zničených asi 125 domov. Išlo predovšetkým o mobilné domy ležiace v komunitách pre seniorov, uviedol riaditeľ floridskej divízie krízového manažmentu Kevin Guthrie.

Hurikán Milton dorazil na Floridu v stredu večer miestneho času ako hurikán tretej kategórie. Postupne zoslabol na hurikán prvej kategórie a z Floridy pokračoval smerom do Atlantického oceánu. Hoci sa nenaplnili obavy a hurikán priamo nezasiahol mesto Tampa, v dôsledku nepriaznivého počasia zostali na Floride bez dodávok elektrickej energie vyše tri milióny ľudí. Hurikán tiež so sebou priniesol tornáda, ktoré si vyžiadali spomínané obete na životoch, a ešte viac prehĺbil utrpenie, ktoré so sebou nedávno priniesol hurikán Helene, konštatuje AP.

Miestni predstavitelia však aj vo štvrtok ráno obyvateľov varovali, že nebezpečenstvo ešte neuplynulo a boli vydané výstrahy pred počasím pre niektoré časti Floridy. Úrady obyvateľov ťažko zasiahnutých oblastí vyzvali, aby zostali doma a boli obozretní vzhľadom na spadnuté elektrické vedenia, stromy popadané na uliciach či možné povodne.

Podľa správ americkej pobrežnej stráže vo štvrtok večer pre lodnú dopravu opätovne otvorili niekoľko prístavov v Mexickom zálive v mestách Panama City, St. Joe a Key West v štáte Florida.