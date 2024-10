Šaško chce okamžite vstúpiť do rokovaní so zdravotníkmi

Novovymenovaný minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) chce okamžite vstúpiť do rokovaní so zdravotníkmi s cieľom hľadať kompromis pri návrhu konsolidačných opatrení. Uviedol to po svojom štvrtkovom vymenovaní do funkcie v Prezidentskom paláci.

„Považujem za kľúčové, aby som zabezpečil, aby zdravotníci ostali v systéme, preto okamžite v úzkej komunikácii so všetkými relevantnými hráčmi komôr a asociácií vstúpim do rokovaní tak, aby sme našli kompromis medzi legitímnymi požiadavkami zdravotníkov na jednej strane a potrebou ozdravenia verejných financií, pod ktorú sa dvojnásobne podpisujem,“ vyhlásil Šaško. Jeho hlavným cieľom je, aby sa o pacienta mal kto starať a aby bolo zdravotníctvo službou pre ľudí, nie „biznisom pre vyvolených“. „Toto je základná filozofia, ktorej sa budem držať. Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť musí byť prístupná pre všetkých,“ povedal. Avizoval tiež, že sa chce veľmi intenzívne venovať otázke prevencie. Nový šéf rezortu má zámer veľmi dôkladne sa venovať finančným tokom v sektore. „Budem dôkladne monitorovať a odstraňovať všetky diery, cez ktoré nám tieto zdroje častokrát unikajú,“ uviedol. Ako sám uviedol, najviac mu „červená kontrolka bliká“ pri zdravotných poisťovniach. Avizoval, že sa spoločne s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) pozorne pozrú na spôsoby, akými poisťovne spravujú peniaze občanov. Šaško považuje za dôležité, aby boli jeho rozhodnutia robené na základe dát, vedeckých faktov a na princípoch modernej medicíny. Chce sa preto obklopiť rešpektovanými expertmi z medicínskej oblasti. „Budem odmietať to, čo sa stáva čoraz viac populárnejšie, a to návrat k nejakému tmárstvu alebo šarlatánstvu, alebo odmietaniu všeobecného pokroku medicíny,“ vyhlásil minister. Zároveň deklaroval, že bude od prvého dňa pracovať na všetkých rozbehnutých projektoch. Poďakoval tiež kolegom z Hlasu-SD za prejavenie jednohlasnej dôvery pri jeho nominácii. Rovnako sa za prejavenie dôvery poďakoval premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD). Líder Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok verí, že nový minister bude pokračovať v začatých projektoch a prinesie riešenia pre zlepšenie podmienok zdravotníkov a kvalitnejšiu starostlivosť pre pacientov. Vyzdvihol tiež, že ide o skúseného manažéra a odborníka. Prezident Peter Pellegrini vo štvrtok vymenoval Kamila Šaška za ministra zdravotníctva. Šaško pôsobil ako štátny tajomník na ministerstve hospodárstva, vláda ho z tejto pozície v stredu (9. 10.) odvolala. Vo funkcii nahradil Zuzanu Dolinkovú (Hlas-SD). Tá svoje rozhodnutie odísť odôvodnila tým, že necíti podporu pre presadzovanie svojich cieľov a opatrení na zlepšenie zdravotníctva. Kritizovala okrem iného aj schválenie konsolidačných opatrení v parlamente